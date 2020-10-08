Сергей Цивилев сообщил о стабилизации второй волны коронавируса. Фото: пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о стабилизации второй волны коронавируса. В регионе приступили к очередному снятию ограничительных мер.

В ходе отчетной пресс-конференции, которая прошла 8 октября, главе региона задали вопрос, когда начнут открываться бани, так как для многих людей это жизненная необходимость. В соседних регионах, например, в Томской области, это ограничение уже снято.

-У каждого региона свой план по работе с коронавирусом и свои условия, отметил Сергей Цивилев. - Мы стабилизировали вторую волну, подошли к ее пику, поэтому начинаем очередной пакет снятия ограничений. В него уже попало проведение спортивных соревнований, сегодня будем рассматривать вопрос по кинотеатрам и театрам. Через две недели посмотрим, если очередной пакет не изменит стабилизированную систему, то рассмотрим вопрос с банями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор рассказал о готовности Юргинской ТЭЦ к зиме

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о готовности Юргинской ТЭЦ к отопительному сезону. По его словам, станция вызывает опасения у властей, хотя ситуация на ней обстоит лучше, чем в прошлом году. (подробности)

Сергей Цивилев рассказал о судьбе объездной дороги вокруг Кемерова

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о судьбе объездной дороги вокруг Кемерова. Сейчас ее проект находится в Главгосэкспертизе. (подробности)

На кузбасских стройках возник дефицит специалистов из стран СНГ

В Кузбассе реализуются нацпроекты «Демография» и «Образование», в рамках которых возводятся здания новых образовательных и дошкольных учреждений. Не помешает ли реализации проектов коронавирус, рассказал Сергей Цивилев. (подробности)

Сергей Цивилев сообщил о сроках вакцинации от коронавируса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответил на вопрос о сроках вакцинации населения от коронавируса. Он был задан в ходе пресс-конференции 8 октября. (подробности)

О закрытии Кемерова на карантин рассказал Сергей Цивилев

Во время пресс-конференции «700 дней. Строим Кузбасс» губернатор ответил на вопрос, будут ли закрывать областной центр на карантин. (подробности)

Власти Кузбасса рассмотрят вопрос об открытии кинотеатров и театров

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о том, что в ближайшее время будет рассматриваться открытие в области кинотеатров и театров. Глава региона ответил на вопрос в ходе традиционной отчетной пресс-конференции 8 октября. (подробности)

Больных коронавирусом лечат за пять дней в Кузбассе

В четверг, 8 октября, во время пресс-конференции губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о том, сколько свободных мест осталось в инфекционных больницах и как сейчас лечат новых заболевших. (подробности)

Сколько свободных коек для больных коронавирусом осталось в Кузбассе

О том, сколько свободных коек для больных коронавирусом осталось в Кузбассе и есть ли резерв, рассказал во время пресс-конференции губернатор Сергей Цивилев. (подробности)

Сергей Цивилев рассказал об очередях в поликлиниках Кузбасса

В четверг, 8 октября, во время отчетной пресс-конференции губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прокомментировал ситуацию с очередями в поликлиниках области. (подробности)

Закроют ли школы Кузбасса на карантин из-за коронавируса

Один из вопросов на пресс-конференции, которая состоялась 8 октября, касался процесса обучения в школах. Сергей Цивилев рассказал, будут ли дополнительные каникулы и отправят ли школьников на карантин. (подробности)