Сергей Цивилев рассказал о судьбе объездной дороги вокруг Кемерова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о судьбе объездной дороги вокруг Кемерова. Сейчас ее проект находится в Главгосэкспертизе.

- История с объездной дорогой вокруг Кемерова длится 50 лет, и никто к ней так и не приступал. Никто не делал ни проекта, ни технико-экономического обоснования. И мы не находились с этой дорогой ни в одной федеральной программе, ни в том числе в программе строительства транспортной инфраструктуры до 2024 года, - отметил глава региона. - Понимая это, мы в начале 2020 года приступили к самостоятельному проектированию. Мы убедили правительство России выделить деньги на ТЭО, по результатам которого было принято решение - да, дорогу надо строить. На сегодня выполнен проект не по нашим областным требованиям, а доработан по требованиям федерального законодательства и отправлен в Главгосэкспертизу. Что касается сроков реализации, то мы хотим начать как можно быстрее, но сначала проект должен пройти экспертизу.

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