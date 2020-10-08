О миллиардном дефиците бюджета в Кузбассе сообщил Сергей Цивилев. ФОТО: кадр трансляции пресс-конференции

Во время пресс-конференции "700 дней. Строим Кузбасс", которая состоялась 8 октября, Сергей Цивилев сообщил о миллиардном дефиците областного бюджета.

- У нас в этом году будет серьезный дефицит бюджета, который связан с международным кризисом в угольной отрасли. Плюс к нему добавляются негативные последствия от кризиса, связанного с коронавирусом, - отметил Сергей Цивилев.

По словам губернатора, дополнительно к плановым «угольным» потерям добавятся потери в13-14 миллиардов, связанные с потерями в налогах на прибыль. Часть этих потерь будет компенсирована запасами, сформированными в 2018 году, когда был активный рынок по продаже угля. Тогда удалось погасить не только кредиты, взятые в коммерческих банках, но и создать финансовую подушку безопасности. Теперь же для того, чтобы компенсировать потери, вновь придется привлекать деньги извне.

- Но ни одной программы по развитию Кузбасса мы не остановим, – заявил Сергей Цивилев.

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