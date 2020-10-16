Два шахтера пострадали во время землетрясения в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 16 октября в Кузбассе произошло сразу два землетрясения. Во время одного из них пострадали два шахтера, которые в это время находились под землей.

Подземный толчок магнитудой 4,2 новосибирская сейсмостанция зафиксировала в 03.13. Его эпицентр, согласно данным сейсмологов, находился в 26 километрах от Таштагола, неподалеку от Шерегеша. Интенсивность в эпицентре событий составила 5,2. По данным специалистов Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение носило природный характер.

В результате землетрясения пострадали два горняка, которые в этот момент находились в шахте Шерегешского рудника на участке «Новый Шерегеш».

- Все горняки, в соответствии с планом действий в подобных ситуациях, выведены на поверхность, сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района. - Травмированы 2 человека. Предварительно травмы определены как перелом ноги и перелом ключицы. Пострадавшие госпитализированы, состояние средней степени тяжести, в сознании.

В настоящий момент ситуация находится на контроле у районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Председатель комиссии – глава Таштагольского района Владимир Макута – призывает жителей района сохранять спокойствие. Однако жителям следует быть готовыми к повторению толчков. На этот случай нужно подготовить документы, а затем быстро и без паники покинуть помещение и отойти от зданий на безопасное расстояние.

Отметим также, что за сутки это – второе землетрясение в Таштагольском районе. Предыдущее – с магнитудой 3 и интенсивностью 3,4 - сейсмологи зафиксировали в 21.59. его эпицентр находился неподалеку от Таштагола.

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