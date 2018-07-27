Советский проспект в Кемерове станет шире на два метра

27 Июль 06:46 2018-07-27T14:42:55+03:00

Ремонт Советского проспекта разделен на несколько этапов, сейчас дорожники ремонтируют четвертый участок магистрали Фото: Екатерина Бормотова

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Капитальный ремонт Советского проспекта в Кемерове идет с опережением графика, заложенного в проектной документации. В соответствие с документами работы должны быть завершены в октябре. Однако по оценкам специалистов, это может произойти уже в конце лета.

Необходимость замены ливневой канализации на центральном кемеровском проспекте вызвана многочисленными дефектами существующих водоотводных коммуникаций. Ливневку не ремонтировали с момента строительства магистрали.

Специалисты приступили к капитальному ремонту центральной транспортной магистрали 20 мая 2018 года. В первую очередь работы начались в районе театра драмы. Они ведутся ежедневно с 8 утра до 10 вечера, в смену задействовано до 20 человек. Перерыв в работе был единственный раз, на время празднования 100-летия города Кемерово, чтобы обеспечить безопасность гуляющим по проспекту людям.

Первые работы начались в районе театра драмыФото: Екатерина Бормотова

После реконструкции ширина проезжей части Советского проспекта в каждом направлении увеличится на 1 метр, что позволит улучшить движение транспорта.

– Капитальный ремонт Советского проспекта финансируется из средств федерального, областного и муниципального бюджетов. На ремонт проспекта будет израсходовано более 140 миллионов рублей, – рассказали в администрации Кемерова.

Всего в 2018 году в Кемеровской агломерации по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 75,6 километра городских и пригородных дорог. Капитальный ремонт также ведется на бульваре Строителей.