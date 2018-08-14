Кузбассовцу за попытку задавить соседа трактором грозит два года тюрьмы

СЕГОДНЯ 05:35 2018-08-14T05:42:23+03:00

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Нешуточный конфликт в выходные разыгрался между двумя семьями в селе Куртуково под Новокузнецком. Накал страстей стоил одному оппоненту ущерба в миллион рублей, а второму - обвинений по двум уголовным статьям.

По словам местных жителей, конфликт начался из-за велосипеда. Один подросток попросил у другого, соседского, велик - покататься, а затем вернул его уже с серьезным дефектом. Возмущенный отец первого подростка захотел поговорить с родителями второго и потребовать компенсацию. А чтобы привлечь к себе внимание, он вышел перед подъезжающей иномаркой соседей, однако водитель не стал останавливаться и наехал на него. Задетый автомобилем и таким неуважительным к себе отношением возмущенный родитель вмазал зажатым в руке инструментом по лобовому стеклу. Все происходящее после попало на видеокамеру и в понедельник разошлось по СМИ.

Но это было только начало. Потом в свою очередь возмутились водитель и его мать. В выражениях они не стеснялись. Вскоре им на помощь подтянулся глава семьи. На тракторе. И двинул на противника, который в это время стал звонить в полицию. Тот успел увернуться, а вот дом и гараж остались на месте - за что и поплатились: тяжелая техника пошла на таран. После демонстрации ее мощи водитель развернулся и уехал.

Всю эту нелепую и жутковатую историю пострадавший домовладелец описал приехавшим на место полицейским. По оценке потерпевшего, водитель трактора наломал дров на миллион рублей. От ковша пострадали не только дом и гараж, но и микроавтобус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/664060" frameborder="0"></iframe> Месть трактором или Сельские разборки в Кузбассе.

Как отметили в ГУ МВД по Кемеровской области, инспекторы ГИБДД составили протокол на 18-летнего водителя Audi за «невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Был составлен протокол и на пешехода - за нарушение правил дорожного движения и создание помехи водителю.

- Кроме того, дознавателем отдела МВД России по Новокузнецкому району в отношении водителя трактора возбуждены два уголовных дела по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «умышленные уничтожение или повреждение имущества», - отметили в полиции.

Теперь жителю кузбасского села Куртуково грозит до двух лет лишения свободы. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства областного управления МВД.