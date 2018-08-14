Стоящую рядом с «Зимней вишней» школу отремонтируют до конца года

СЕГОДНЯ 11:19 2018-08-14T12:40:51+03:00

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В Кемерове отремонтируют школу №7, где располагался оперативный штаб по ликвидации последствий пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Реконструкция будет произведена на средства федерального бюджета.

Напомним, о необходимости капитального ремонта кемеровской школы №7, которая является одной из старейших в городе, врио губернатора Сергей Цивилев доложил Владимиру Путину на встрече в Кремле, которая прошла в июне. Тогда врио губернатора озвучил нужную на ремонт сумму – 250 миллионов рублей. В итоге эти средства в ближайшее время поступят в Кузбасс.

Специалисты планируют заменить в школе №7 кровлю и инженерные коммуникации, благоустроить территорию, установить пожарную сигнализацию и видеонаблюдение с системой опознавания лиц.

– По плану ремонтных работ будут реконструированы и переоснащены 36 специализированных учебных кабинетов, спортивный и актовый залы, помещения для внеурочной и проектной деятельности. В подвале будет размещен тир и технические помещения, – рассказали в администрации региона.

Кроме того, все кабинеты, где занимаются начальные классы, будут перенесены на первый этаж. Здесь же будут располагаться мастерские для мальчиков, спортзал, медицинский блок. Гардеробные будут перестроены и снабжены индивидуальными отсеками для каждого класса.

Реконструкция затронет и актовый зал. Специалисты заменят здесь все звуковое и световое оборудование, установят 200 новых кресел для зрителей. Ремонт также коснется фасада здания и всей пришкольной территории. Перед центральным входом будет оборудована современная спортивная площадка и воркаут-площадка.

По планам строителей все работы будут завершены до конца 2018 года. На период ремонта первоклассники будут учиться в школе №10, ученики вторых-одиннадцатых классов – в школе №5.

Также во вторник стало известно, что всего Кузбасс из федерального бюджета дополнительно получит 700 миллионов рублей, на которые планируется отремонтировать региональные больницы и учебные учреждения.

Напомним, пожар, унесший жизни 37 детей и 23 взрослых произошел в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где располагались батутный центр, кафе и три кинозала, в одном из которых впоследствии обнаружили больше всего тел – люди задохнулись продуктами горения, ожидая помощи.