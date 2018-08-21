2018-08-21T16:40:51+03:00
Общество

Надежда Бабкина дала концерт на площади Советов в Кемерове

Концерт прошел в рамках Дней Москвы в Кузбассе [видео]
Екатерина РОМАНОВАКирилл ЧАЩИН
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Надежда Бабкина дала концерт на площади Советов в КемеровеНадежда Бабкина дала концерт на площади Советов в КемеровеФото: Кирилл ЧАЩИН
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Надежда Бабкина вечером 21 августа дала концерт на площади Советов в Кемерове. Концерт проходил в рамках Дней Москвы в Кузбассе.

21 и 22 августа в Кузбассе проходят Дни Москвы, во время которых проходят бизнес-встречи, достигаются определенные договоренности, обсуждаются вопросы совместной работы в области культуры, образования, здравоохранения. А еще в рамках Дней Москвы в Кемерове на главной площади города состоялось выступление народной артистки России Надежды Бабкиной. Врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев лично поприветствовал артистку на главной сцене и поблагодарил ее за ту радость, которую она доставляет кузбассовцам и россиянам своим творчеством. А еще – от имени всех жителей Кемеровской области вручил Надежде Бабкиной огромный букет цветов.

Выступление Надежды Бабкиной в Кемерове.21 августа 2018 г.Кирилл ЧАЩИН

Надежда Бабкина, в свою очередь поблагодарила кузбассовцев за теплый прием и рассказала о мастер-классе, который провела в этот день в Кемерове.

- Сегодня в Кемерове мы провели большой мастер-класс, на который приехали артисты из разных уголков Кемеровской области. И это было круто! Мы вместе пели, говорили, чувствовали друг друга, и это было здорово! – поделилась впечатлениями от мастер-класса Надежда Бабкина.

Конечно же, в этот вечер на площади Советов звучали прекрасные песни, которым с удовольствием подпевали кемеровчане. На концерте царила по-настоящему душевная атмосфера, по-семейному теплая и добрая.

- Вас всех, людей разных национальностей, объединяет Кузбасс, традиции каждого народа, - сказала со сцены Надежда Бабкина. - Чтобы давать возможность развиваться своей душе, развивать своих детей, нужно знать и помнить традиции своей земли. Ведь в основе нашей жизни лежат глубинные истоки мудрости наших предков.

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