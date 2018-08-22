Спасительные 40 миллионов: пострадавшим кемеровским дольщикам подарили надежду

СЕГОДНЯ 12:45 2018-08-22T13:07:08+03:00

Сейчас специалисты составляют смету на оставшиеся работы по дому Фото из архива Анны Воробьевой

Пострадавшим от действий «Тибет-СВ» кемеровчанам пообещали, что дом будет построен в декабре этого года

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В начале августа «Комсомольская правда» рассказала своим читателям историю кемеровских дольщиков, которые поверили застройщику «Тибет-СВ» и вложились в недостроенный дом. Сдать его в эксплуатацию обещали в 2015 году, однако семьи, где за время ожидания уже подросли первые и родились вторые дети, до сих пор не могут отпраздновать новоселье - срок сдачи их дома в эксплуатацию постоянно переносится. Вопрос долгостроя на пересечении улиц Гагарина и Новосибирской взял под личный контроль врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев. Тогда же строителями совместно с администрацией города были предприняты первые реальные шаги и разработаны меры по выходу из ситуации. О них было доложено Цивилеву. И это подарило кемеровчанам надежду.

Непустое обещание

С момента первой публикации прошло три недели. За это время сотрудники кемеровской мэрии провели с дольщиками дома на Гагарина - Новосибирской собрание. На нем стало известно, что остаточные работы в доме будет проводить компания «СДС».

- На собрании нам сказали, что достраивать наш дом согласился СДС, который сейчас готовит смету. Их специалисты должны замерить окна и балконы, в течение недели решится и вопрос с теплотрассой, - поделилась новостями дольщица Анна Воробьева.

По словам дольщиков, на завершение строительства было выделено 40 миллионов рублей.

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- Первый заместитель главы Кемерова Дмитрий Анисимов был на собрании и сказал, что из областного бюджета по распоряжению Сергея Цивилева выделено 40 миллионов рублей. Эта сумма нужна, чтобы завершить все работы по дому. Однако на этом же собрании была озвучена еще одна цифра: на завершение работ СДС попросил 53 миллиона. Откуда возьмутся еще 13 миллионов, нам неясно. Но как нам сказали, это уже не наша забота. И как мы поняли, переговоры еще не завершились, - сообщила еще одна дольщица Татьяна Зарубина.

Кемеровчанка отметила, что работы по монтажу кровли будет выполнять другая компания. На это пойдут 2 миллиона из выделенных 40.

Стройка ждет

Время идет, стройка пока пустует, но люди уже поверили в обещания, ведь они даны совсем на ином уровне.

- Я попросила Анисимова озвучить самый отдаленный срок сдачи дома. Он ответил: декабрь 2018 года, - рассказала Татьяна Зарубина. - Очередное собрание дольщиков будет 27 августа. Обязательно пойдем на него, уверены, что будет новая информация и на стройке к тому времени появятся рабочие.

Внутренняя отделка стоит в перечне работ, которые предстоит сделать Фото из личного архива Анны Воробьевой

Напомним, что сейчас дом на пересечении Гагарина - Новосибирской в областном центре построен на 73 процента. На данном объекте необходимо завершить работы по устройству кровли, установке оконных блоков и остеклению лоджий, стяжке пола в квартирах и местах общего пользования, устройству межкомнатных перегородок, отделке мест общего пользования, монтажу лифтов, установке квартирных и подъездных дверей, монтажу внутренних и наружных инженерных сетей, устройству входных дверей, отделке цоколя, благоустройству территории. Ситуация по-прежнему находится на контроле у врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

В настоящее время «Тибет-СВ» заключены договоры подряда с компаниями «ДжиТи» и «Сибирьстрой» на выполнение строительно-монтажных работ в зачет квартир.

Для оптимизации затрат по присоединению жилого дома к магистральным инженерным сетям «Тибет-СВ» совместно с управлением городского развития проработали вопросы выполнения работ по перекладке наружных сетей.