Цивилев – Путину: У нас есть все основания для серьезного рывка вперед

СЕГОДНЯ 11:10 2018-08-28T11:28:18+03:00

Владимир Путин поинтересовался у Сергея Цивилева, какие перспективы развития Кузбасса он увидел за пять месяцев службы в качестве врио губернатора Фото: kremlin.ru

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Владимир Путин целый день провел в Кемеровской области: осматривал угольный разрез, общался с шахтерами, проводил совещание по развитию ТЭК, а завершил визит рабочей встречей с временно исполняющим обязанности губернатора региона Сергеем Цивилевым.

– Сергей Евгеньевич, вы с 1 апреля приступили к исполнению обязанностей руководителя региона. Времени не так много прошло, тем не менее уже несколько месяцев. Как вы сами оцениваете вхождение в эту работу? – поинтересовался Путин. – Какие видите перспективы развития Кемеровской области? Что считаете наиболее важным на данный момент?

– Перспектива Кузбасса очень интересная, – ответил Цивилев. – Были сохранены, прежде всего, люди, был сохранен промышленный потенциал, и сейчас есть полные основания говорить о том, что у нас может быть серьезный рывок вперед на базе имеющейся инфраструктуры.

Глава государства напомнил о больших планах по развитию науки, образования и культуры Фото: kremlin.ru

Врио губернатора рассказал, что сейчас ведется подготовка к 300-летию промышленного освоения Кузбасса.

– И конечно, мне бы хотелось вас попросить подписать указ о праздновании, – попросил Цивилев. – Это дало бы дополнительный толчок в развитии региона. Мы все хотим его сделать одним из самых преуспевающих, и нас всё это объединяет вместе, весь Кузбасс.

– Мы сегодня говорили при посещении одного из угольных разрезов, и сотрудники, работники предприятия этот вопрос ставили, – согласился Путин. – Я уже дал поручение, указ будет подготовлен в самое ближайшее время, может быть, сегодня его уже выпустим. Конечно, 300 лет освоения одного из крупнейших в нашей стране и, собственно говоря, одного из крупнейших в мире угольных бассейнов – это большое событие в жизни страны, не только самого Кузбасса. Поэтому мероприятие должно быть соответствующим образом подготовлено и осуществлено – как дань уважения к тем людям, которые начинали эту работу и которые работают в регионе сейчас.

Врио губернатора рассказал, что сейчас ведется подготовка к 300-летию промышленного освоения Кузбасса Фото: kremlin.ru

Отдельно президент остановился на обсуждении бюджета региона.

– Хотел бы обратить внимание на вашу работу, связанную с расчисткой региональных финансов, – сказал Путин. – Почти 11 миллиардов долгов вы погасили перед банками. Это не формальное дело, это даёт возможность эффективнее работать по реализации программ развития области, инфраструктуры области, решению социальных вопросов. Знаю, что у вас серьёзные планы по развитию дорожного строительства уже сейчас. Надеюсь, что это всё тоже будет сделано.

Глава государства напомнил о больших планах, связанных с развитием науки, образования, культуры.

– Культурный центр будем здесь строить, – заявил Путин. – Со «Сколково», насколько я понимаю, вы заключили соответствующее соглашение.

– Подписали соглашение, – подтвердил Цивилев.

– Это даст возможность и региональным центрам науки и образования теснее работать с ведущими центрами страны, кадры готовить, инновационной деятельностью заниматься более эффективно, – одобрил президент. – Вы выстроили хорошие отношения с Москвой и с Санкт-Петербургом. У вас большие планы по строительству спортивных сооружений. Надеюсь, это все тоже будет реализовано. И конечно, нужно и дальше уделять должное внимание вопросам экологической политики, экологии. Ваше решение по поводу особых требований к золотодобывающим компаниям привело к тому, что до нормативного состояния восстановилась вода в реке Кия. С угольными компаниями вы вставляете теперь в соглашения тоже требования экологического характера. Все это очень важные, полезные начинания. Надеюсь, что в ходе вашей дальнейшей работы все они будут реализованы.

В конце встречи Владимир Путин дал Сергею Цивилеву несколько поручений Фото: kremlin.ru

Уже не первый раз Путин на встрече с Цивилевым больше сам обрисовывал план работы, чем слушал доклад.

– От всего Кузбасса, от всех жителей спасибо вам огромное за президентское кадетское училище, спасибо за Мариинскую сцену, – сказал врио губернатора.

– Пока еще рано говорить об этом, но мы это сделаем.

– Мы уже приступили к реализации. И огромное спасибо за то, что вы поддерживаете инициативу Кузбасса по празднованию трехсотлетия. Это действительно очень важно для всех жителей Кузбасса. А мы не подведем, здесь люди замечательные, – пообещал Цивилев.