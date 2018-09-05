Три человека пострадали во время пожара на заводе «Азот» в Кемерове

СЕГОДНЯ 09:41 2018-09-05T09:58:53+03:00

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Трех человек госпитализировали с ожогами в результате пожара на кемеровском химическом заводе «Азот». В одном из корпусов обрушилась кровля, после чего произошел пожар.

В среду утром в цехе по производству капролактама проводился ремонт кровли. Во время работ произошло частичное обрушение кровли корпуса, а затем вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 11.42. Через пять минут спасатели прибыли на место. К этому моменту пламя потушил пожарный расчет завода.

– Среди пострадавших - трое работников подрядной организации «Сибирьрегионстрой», они получили ожоги разной степени тяжести, – сообщили в пресс-службе «Азота». – Возгорание ликвидировано, пострадавшие госпитализированы, угрозы для их жизни нет. Производство работает, ситуация стабильна и безопасна.

Напомним, что в 2008 году в одном из цехов «Азота» прогремел взрыв – загорелся водород. Площадь пожара тогда ставила 150 квадратных метров. В августе 2015 года на химическом заводе снова произошел пожар – загорелось пустующее помещение. В пожарах никто не пострадал.

Кемеровский «АЗОТ» - одно из крупнейших производителей азотных удобрений в России. Оно специализируется на производстве азотных удобрений и аммиачной селитры сельскохозяйственного и промышленного применения. Основными потребителями продукции «АЗОТа» являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия более 40 стран мира. Сегодня мощности предприятия позволяют производить более миллиона тонн аммиака, свыше миллиона тонн аммиачной селитры, около 600 тысяч тонн карбамида, свыше 300 тысяч тонн сульфата аммония и более 100 тысяч тонн капролактама. Завод был основан в 1956 году и сегодня входит в десятку крупнейших предприятий Кемеровской области, а также является градообразующим предприятием города Кемерово.