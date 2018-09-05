В Кемерове пес во время пожара спас двухлетнего ребенка

СЕГОДНЯ 12:27 2018-09-05T14:31:21+03:00

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Настоящая драма произошла в мини-приюте на улице Северянка. За считанные минуты огонь охватил дом семьи Кузнецовых. Благодаря реакции семейного любимца дратхаара Графа хозяйке удалось спасти двухлетнего малыша. Но сам пес и еще один щенок погиб в огне. «Комсомольская правда» побывала на месте трагедии.

Кемеровчанка Анастасия Кузнецова уложила своего двухлетнего сына спать на втором этаже дома, а сама спустилась вниз, чтобы покормить собак. Вдруг ее любимец двухлетний дратхаар Граф отвернулся от еды и с лаем помчался наверх. «Он же сейчас Юру разбудит», - подумала женщина и поторопилась следом. За ней увязались щенок Луна и дворняжка Мося.

Анастасия стоит на втором этаже дома, где бушевало пламяФото: Кирилл ЧАЩИН

Зверей у Насти - полон дом. Она их и с улиц подбирает, и из клиник забирает - тех, что приносят усыпить. Больных - выхаживает. Остальным просто дает кров и дом на время, а потом пристраивает. Шумное хозяйство - 19 кошек и 4 собаки. Хорошо, что дом свой.

От шума и лая Юрка проснулся, заревел. Настя взяла его на руки, стала убаюкивать. А Граф тем временем метнулся в сторону террасы, на которую из спальни был выход. Настя шагнула за ним - и остолбенела! Потолок и стены пылали! Языки пламени уже и в спальню врывались! Граф перестал лаять и забился вместе с двумя другими собаками под кровать.

Две собаки погибли под кроватьюФото: Кирилл ЧАЩИН

- Я пыталась их вытащить, но они только пятились от меня, - вспоминает Анастасия. - Удалось немного сдвинуть кровать, но я одну Мосю смогла схватить. Тут свет потух, а с потолка капал расплавленный утеплитель, настоящий огненный дождь! Оставаться было нельзя, и я выскочила из дома. По дороге звонила пожарным. Они сразу примчались.

Из горящего дома пожарные вынесли на руках 18 кошек и пса Пиф-Пафа. Графа и Луну спасти не удалось.

- Если бы не Граф, моего сына бы сейчас не было, - со слезами на глазах говорит Анастасия, - спальня загорелась очень быстро. Я к Юрке могла бы не успеть добежать.

Любимая игрушка Графа осталась лежать у порогаФото: Кирилл ЧАЩИН

Графа Анастасия два года назад забрала у заводчиков в Новосибирске. У него лапы были разной длины, и поэтому пес был никому не нужен. Позже возникли проблемы с суставами, а несколько месяцев назад - с сердцем. Тогда Настя думала, что потеряет своего любимца, но его удалось спасти.

- Я не могу сейчас говорить про него. Он - в моей душе, - говорит Анастасия. - Такой был смешной. Трусишка! Хоть и весил 70 килограммов. Ветеринары даже посмеивались над этим. Он был настоящим членом нашей семьи.

Всю жизнь Анастасия помогала животным. Она их лечила и выхаживала, кого-то пристраивалаФото: Кирилл ЧАЩИН

Погибший щенок хаски. Фото: личный архив Анастасии Кузнецовой

Анастасия и ее муж полагают, что их дом подожгли. Накануне трагедии рядом с домом они видели неизвестную иномарку. Эту же машину Анастасия заметила перед тем, как услышала лай Графа. А потом, вспоминает, видела убегающего от дома мужчину.

- После того как Граф залаял, я услышала, как кто-то спрыгнул. Мы думаем, что к нам залезли на террасу и подожгли крышу, - отмечает Анастасия.

«Все животные находятся в шоке после случившегося, как и мы», – говорит АнастасияФото: Кирилл ЧАЩИН

С этой стороны дом подожгли, уверены хозяева. Кто-то залез на верандуФото: Кирилл ЧАЩИН

Сейчас Анастасия и ее муж живут в машине - дом наполовину сгорел. Двоих своих сыновей - 12 и 2 лет - отправили к бабушке с дедушкой, 17-летняя дочь живет и учится в Новосибирске. Собаки Мося и Пиф-Паф находятся в другом приюте. Нескольких котов забрали соседи, другие - в ветклинике. Среди них кот, который пострадал во время пожара: он обгорел и сломал лапу. Все остальные - с хозяевами.

Фото: личный архив Анастасии Кузнецовой

Все вещи сгорелиФото: Кирилл ЧАЩИН

Анастасия Кузнецова с благодарностью принимает помощь неравнодушных людей. Больше всего сейчас семья нуждается в бытовке, который моно было поставить рядом с домом, а также в помощи строителей, которые могли бы разобрать пострадавшую часть дома. Связаться с Анастасией можно по телефону: 8-923-511-5751.