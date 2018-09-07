2018-09-07T14:25:59+03:00
Происшествия

Житель Новокузнецка получил три года тюрьмы за поджог собаки

Мужчину осудили по статье «Жестокое обращение с животными
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Таким Тимошку привезли в ветеринарную клинику после злодеяния хозяинаТаким Тимошку привезли в ветеринарную клинику после злодеяния хозяина
Изменить размер текста:

В Новокузнецке вынесли приговор местному жителю, который облил бензином и поджег свою собаку. За жестокое обращение с животными мужчина получил три года тюрьмы.

10 апреля – страшный день для пса по кличке Тимошка. Тогда он познал, каким жестоким может быть человек: хозяин вывел его в подъезд, облил бензином и поджег. Бедное животное спасли соседи: отвезли щенка к ветеринарам и собрали деньги на его дальнейшее лечение. В результате действий садиста Тимошка получил страшные ожоги и лишился правого уха.

Неравнодушные новокузнечане обратились в полицию – поступок соседа не должен был остаться безнаказанным. Как оказалось, 29-летний хозяин собаки неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Что подвигло мужчину сначала завести щенка, а потом поджечь, остается загадкой

Что подвигло мужчину сначала завести щенка, а потом поджечь, остается загадкой

После окончания расследования дело было передано в суд, однако поджигатель не приходил на заседания. Оказалось, что он подался в бега. Но скрываться долго живодер не смог: его разыскали и заключили под стражу.

Суд счел доказательства, собранные по делу, достаточными для вынесения обвинительного приговора. Ближайшие три года живодер из Новокузнецка проведет в колонии общего режима.

Стоит отметить, что чудом выживший пес Тимошка практически оправился от пережитого в апреле ужаса. Раны на теле затянулись, а вот в собачьей душе – вряд ли. Он до сих пор боится мужчин. Но выходившие пса люди надеются, что смогут залечить эти раны добротой и лаской.

Так Тимошка выглядит сейчас

Так Тимошка выглядит сейчас

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Кемеровский ТЦ «Рио» продолжает работать
На устранение аварии на шахте Тихова в Ленинске-Кузнецком понадобится 24 часа
В Междуреченске 34-летний мужчина попал под колеса электрички
Кемеровский суд продлил арест пожарному Сергею Генину еще на месяц
Тушившего «Зимнюю вишню» пожарного Генина отпустят через месяц – адвокат
Следствие увеличило объем обвинения тушившему «Зимнюю вишню» пожарному
В Тяжинском районе из-за нарушений закрыли колодцы
В Кузбассе 19-летний мотоциклист погиб в лобовом ДТП с Nissan
Кемерово встал в утренних пробках из-за двух массовых ДТП
В Кузбассе налетчик заплатит пенсионерке 100 тысяч рублей за порванную мочку уха
Группа ВТБ обеспечила переводы через приложение Samsung Pay
Стала известна причина экстренной посадки самолета из Кемерова в Новосибирске
В Кемерове открыли памятник жителям блокадного Ленинграда
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными
Стала известна дата начала отопительного сезона в Кузбассе
В Кузбассе подросток ударил ножом собеседника
В Кемерове пройдет выставка-ярмарка в честь Дня садовода
В Кузбассе бетонный столб рухнул на автомобиль
Сергей Цивилев побывал в Знаменском соборе и поклонился святым мощам
Кемеровские пассажиры вылетели из «Толмачево» с восьмичасовой задержкой
На выходных в Кузбассе потеплеет до +23 градусов
Администрация Кемеровской области и ПАО Сбербанки дали старт проекту «Карта Заботы»
Погода в Кемерове 7 сентября: Тепло и ветрено
В Кемерове Следком начал проверку после пожара в скорой помощи с пациентом внутри
В Новокузнецке сгорел Mercedes Benz
Следком заинтересовался аварийной посадкой самолета Кемерово – Москва в «Толмачево»
Сергей Цивилев: КузГТУ и СибГИУ станут опорными вузами