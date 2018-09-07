Житель Новокузнецка получил три года тюрьмы за поджог собаки

СЕГОДНЯ 14:10 2018-09-07T14:25:59+03:00

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В Новокузнецке вынесли приговор местному жителю, который облил бензином и поджег свою собаку. За жестокое обращение с животными мужчина получил три года тюрьмы.

10 апреля – страшный день для пса по кличке Тимошка. Тогда он познал, каким жестоким может быть человек: хозяин вывел его в подъезд, облил бензином и поджег. Бедное животное спасли соседи: отвезли щенка к ветеринарам и собрали деньги на его дальнейшее лечение. В результате действий садиста Тимошка получил страшные ожоги и лишился правого уха.

Неравнодушные новокузнечане обратились в полицию – поступок соседа не должен был остаться безнаказанным. Как оказалось, 29-летний хозяин собаки неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Что подвигло мужчину сначала завести щенка, а потом поджечь, остается загадкой

После окончания расследования дело было передано в суд, однако поджигатель не приходил на заседания. Оказалось, что он подался в бега. Но скрываться долго живодер не смог: его разыскали и заключили под стражу.

Суд счел доказательства, собранные по делу, достаточными для вынесения обвинительного приговора. Ближайшие три года живодер из Новокузнецка проведет в колонии общего режима.

Стоит отметить, что чудом выживший пес Тимошка практически оправился от пережитого в апреле ужаса. Раны на теле затянулись, а вот в собачьей душе – вряд ли. Он до сих пор боится мужчин. Но выходившие пса люди надеются, что смогут залечить эти раны добротой и лаской.