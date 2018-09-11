Арендаторы «Зимней вишни» начали получать выплаты от владельца ТРЦ

СЕГОДНЯ 09:11 2018-09-11T09:25:46+03:00

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Арендаторы «Зимней вишни» начали получить выплаты от владельца ТРЦ – ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». Деньги уже получили 22 предпринимателя, чье имущество пострадало в результате пожара.

В понедельник, 10 сентября, 22 предпринимателя, пострадавших от пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», чей ущерб не превышал 1 миллиона рублей или была очень трудная жизненная ситуация, получили выплаты в размере 70 процентов от суммы подтвержденного ущерба. Об этом «Комсомольской правде- Кемерово» рассказала бывший арендатор «Зимней вишни» Ирина Остапенко.

По словам Ирины, 62 предпринимателя заключил с Кемеровским кондитерским комбинатом досудебное соглашение, по которому они получают 70 процентов от суммы ущерба. Общий ущерб бизнесменов превышает 100 миллионов рублей. По условия соглашения с того момента, как деньги поступают на расчетный счет пострадавших, они отказываются от всех дальнейших притязаний на получение других выплат с Кемеровского кондитерского комбината и других лиц, которые в этом деле участвуют.

– В первую группу вошли те люди, чьи ущербы были до миллиона. Всего выплатили миллионов 15. У меня ущерб составил полмиллиона, они мне отдали 350 тысяч. У кого-то меньше, у кого-то больше, – рассказала Ирина Остапенеко. – Все согласились на эту сделку, потому что в другом случае мы бы ничего не получили. У нас не было надежд получить даже это. И мы очень рады.

Напомним, что 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, который унес жизни 60 человек. Большая часть торгового центра была затронута огнем. В здании работали 120 арендаторов, из которых 38 полностью лишились имущества. Ранее кузбасские власти собирались выплатить по 100 тысяч рублей пострадавшим средним и малым предпринимателям.

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