Аман Тулеев стал ректором института развития профобразования

СЕГОДНЯ 11:17 2018-09-14T11:46:47+03:00

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Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования. На новое место работы Тулеев выйдет в понедельник, 17 сентября.

Информацию о том, что бывший руководитель региона возглавил кузбасский вуз «Комсомольской правде – Кемерово» подтвердил собственный источник. Позднее данный факт подтвердили и в администрации Кемеровской области.

- Аман Тулеев имеет большой опыт управления. Вопросы, которыми занимается институт, хорошо знакомы Тулееву. Будучи губернатором, он стоял у истоков создания института, - отметили в АКО.

КРИРПО был создан в 2002 году по распоряжению администрации Кемеровской области, которое было подписано Аманом Тулеевым.

С начала апреля ректором института развития профобразования стал заместитель Тулеева Алексей Зеленин, который возглавлял аппарат обладминистрации и был отправлен в отставку 28 марта.

Сам Аман Тулеев отказался от должности губернатора Кемеровской области 1 апреля 2018 года, вскоре после трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Однако уже во вторник, 3 апреля, экс-глава региона пересел в новое кресло, получив вакантный депутатский мандат в областной парламент, а через неделю стал его главой. Кандидатуру Иулеева в качестве руководителя Совета народных депутатов Кемеровской области поддержали 38 депутатов и лишь один высказался против. Но в кресле спикера Тулеев пробыл недолго, так как отказался участвовать в осенних выборах в областной парламент.