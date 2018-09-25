Лисичке из новокузнецкого зоопарка ампутировали лапу

СЕГОДНЯ 08:34 2018-09-25T08:35:47+03:00

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Лисице, зализывавшей рану на окровавленной лапе на глазах у посетителей новокузнецкого зоопарка, пришлось ампутировать лапку. Об этом сообщает Екатерина Комарковская, взявшая зверька под опеку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/670344" frameborder="0"></iframe> Лисицу из зоопарка на Садовой привезли в ветклинику..Животное готовят к ампутации

В понедельник утром Екатерина Комарковская вместе с еще одним волонтером отправилась зоопарк, расположенный на территории торгового центра на Садовой, чтобы забрать оттуда лисицу. За день до этого женщина обратила внимание на зверька с поврежденной лапкой и рассказала о нем в социальных сетях.

- Я готова забрать лисицу из зоопарка, вылечить и выходить ее за свой счет! – в отчаянии говорила тогда Екатерина.

И вот девушка забрала животное из зоопарка и первым делом отвезла его в ветеринарную клинику. Здесь врачи предположили, что лисица некоторое время назад повредила лапку и, не получив должного лечения, принялась зализывать ранку. Увы, привычные для диких животных методы самолечения не помогли: кость на поврежденной лапке, по словам Екатерины, уже начала гнить. И врачи вынесли вердикт: лисе необходима ампутация.

Фото: vk.com

- Лиса поступила к нам в состоянии средней тяжести, но не угрожающем жизни. Она была вялой, не ела. Кроме травмы лапы обнаружили, что у нее выбиты зубы и сломана челюсть. К счастью, без смещения. Вчера лисичку прооперировали, - рассказала Елена Печатнова, ветеринарный врач клиники, где сейчас находится лисица. – Сегодня она уже чувствует лучше, кушает, стала показывать характер – все-таки это дикое животное! Дней через 10, когда снимем швы, будем готовить лисицу к выписке.

После того, как лиса сможет покинуть ветклинику, Екатерина Комарковская готова взять ее к себе домой и даже поставить протез! Девушка уверяет, что у нее уже есть немалый опыт ухода за животными – в том числе и дикими. Будет следить за судьбой зверька и администрация города Новокузнецка.

- Мы будем отслеживать и условия содержания животных в зоопарке на Садовой, и состояние прооперированной лисицы, - сообщили в администрации города Новокузнецка. – Если будет нужно, поможем перевезти лису в музей-заповедник «Томская писаница», но такое решение будет принято только после того, как лиса выздоровеет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/670345" frameborder="0"></iframe> Лисичка в ветклинике.города Новокузнецка

К слову, лисица попала в зоопарк около месяца назад: ее, травмированную, в мешке подбросили на территорию торгового комплекса. Ее, как и других раненых подкидышей (а здесь таких большинство!), стали лечить, а для того, чтобы процесс выздоровления шел быстрее, выводили на прогулку на улицу. Там-то, в клетке, Екатерина и увидела лису, забила тревогу.

- Одну душу мы спасли, это хорошо! Но там остались еще животные, которым нужно помочь, - пишет Екатерина Комарковская на своей странице в соцсетях. - О закрытии зоопарка речи быть не может. Нужно привлечь внимание губернатора нашей области – пусть этих животных отдадут в заповедники или построят новый хороший зоопарк с достойными условиями содержания.