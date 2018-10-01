Трое детей погибли на пожаре в Кузбассе

СЕГОДНЯ 03:14 2018-10-01T03:16:41+03:00

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В Анжеро-Судженске на пожаре в частном доме погибли трое детей. Обстоятельства гибели выясняют следователи Следственного комитета.

Как сообщили в СУ СК по Кемеровской области, около 20 часов 30 сентября в МЧС поступило сообщение о возгорании в частном доме в городе Анжеро-Судженск. В результате пожара погибли трое малолетних детей. По факту гибели детей было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

– В настоящее время на месте произошедшего работает следственная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Кроме того, следователям предстоит выяснить, в каких условиях жили дети, состояла ли семья на учете в органах профилактики как неблагополучная, – отметили в Следкоме.

В областном управлении МЧС сообщили, что сообщение о возгорании в частном доме поступило в 20:30. В 20.30 пожар был локализован, а в 20.42 – ликвидирован. Дом тушили восемь спасателей и три пожарные машины.