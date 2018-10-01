2018-10-01T08:42:22+03:00
Происшествия

Стали известны подробности пожара в Анжеро-Судженске, где погибли три маленьких девочки

Семья не состояла на профилактическом учете
Екатерина БОРМОТОВА
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Мать вынесла троих дочек из горящего дома, но врачи констатировали их смертьМать вынесла троих дочек из горящего дома, но врачи констатировали их смертьФото: Асхат БАРДЫНОВ
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В СУ СК по Кемеровской области озвучили подробности пожара в частном доме Анжеро-Судженска, в котором погибли три маленьких девочки. Известно, что семья была полной и на профилактическом учете не состояла.

По версии следствия, вечером 30 сентября женщина вышла из дома, оставив трех дочерей спящими. Через несколько минут она вернулась и обнаружила задымление. Мать вынесла дочерей из горящего жилища и вызвала пожарных.

Приехавшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, а врачи скорой помощи констатировали смерть ребятишек. Страшей девочке было три года, средней – год и 10 месяцев, младшей – 10 месяцев. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело.

– В рамках расследования уголовного дела будет назначена пожаро-техническая экспертиза, которая установит точную причину возгорания. В ходе предварительного следствия действиям матери будет дана юридическая оценка. Необходимо отметить, что семья полная, на профилактических учетах не состояла, в поле зрения работников правоохранительных органов не попадала, – рассказали в СУ СК Кузбасса.

Напомним, пожар в частном доме Анжеро-Судженска произошел вечером воскресенья.

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