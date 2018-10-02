ДТП на Ильинском шоссе в Новокузнецке: один человек погиб, пятеро пострадали
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности ДТП, случившегося утром на Ильинском шоссе в Новокузнецке. В ДТП погиб один человек.
ДТП в Новокузнецке 02.10.18..Видео: vk.vom, "ДТП Новокузнецка", Александр Черкассов
2 октября рано утром, в 07:40, на Ильинском шоссе неподалеку от остановки «Набережная» случилось серьезное ДТП. Здесь столкнулись три легковых автомобиля и автобус ПАЗ.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, сначала столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и автобус ПАЗ. После удара отечественный автомобиль отбросило на Hyundai Solaris, который двигался в попутном направлении. Затем в легковые автомобили врезался «УАЗ Патриот». Водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. На место ДТП выезжали сотрудники МЧС: они деблокировали автомобиль, а также смыли с дороги вылившееся горючее, чтобы не допустить возможного возгорания.
ДТП в Новокузнецке на Ильинском шоссе 02.10.18..Видео: vk.vom, "ДТП Новокузнецка", Олег Россия
- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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