2018-10-02T06:57:18+03:00
Происшествия

ДТП на Ильинском шоссе в Новокузнецке: один человек погиб, пятеро пострадали

Стали известны подробности смертельного ДТП в Новокузнецке [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: nk.lifeФото: nk.life
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Сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности ДТП, случившегося утром на Ильинском шоссе в Новокузнецке. В ДТП погиб один человек.

ДТП в Новокузнецке 02.10.18..Видео: vk.vom, "ДТП Новокузнецка", Александр Черкассов

2 октября рано утром, в 07:40, на Ильинском шоссе неподалеку от остановки «Набережная» случилось серьезное ДТП. Здесь столкнулись три легковых автомобиля и автобус ПАЗ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, сначала столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и автобус ПАЗ. После удара отечественный автомобиль отбросило на Hyundai Solaris, который двигался в попутном направлении. Затем в легковые автомобили врезался «УАЗ Патриот». Водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. На место ДТП выезжали сотрудники МЧС: они деблокировали автомобиль, а также смыли с дороги вылившееся горючее, чтобы не допустить возможного возгорания.

ДТП в Новокузнецке на Ильинском шоссе 02.10.18..Видео: vk.vom, "ДТП Новокузнецка", Олег Россия

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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