Цивилев предложил приравнять термины «Кемеровская область» и «Кузбасс»

СЕГОДНЯ 16:45 2018-10-03T17:03:19+03:00

Проголосовать можно на сайте губернатора, а также на других официальных сайтах Кемеровской области Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Губернатор Сергей Цивилев предложил сделать равнозначными на всех уровнях термины «Кемеровская область» и «Кузбасс». Он попросил кузбассовцев высказать свое мнение по этому предложению.

Губернатор пояснил, почему возникла данная инициатива. Он отметил, что название «Кузнецкий угольный бассейн» было введено русским ученым и геологом Петром Чихачевым в 1842 году, когда он по поручению императора Николая I прибыл для исследования запасов угля Кузнецкой котловины. Он впервые определил размеры бассейна и составил его карту.

– С тех пор слово «Кузбасс» прочно вошло в обиход и у местных жителей, и в соседних территориях, – подчеркнул губернатор.

Он отметил, что название «Кемеровская область» появилось лишь в 1943 году, когда практически весь угольный бассейн и ряд населенных пунктов вокруг него были выделены из Новосибирской области в отдельный субъект. С этого времени во всех официальных документах употребляется именно это название. Однако «Кузбасс» созвучнее и ближе жителям региона.

– Вижу насколько высока популярность названия «Кузбасс». Оно гораздо созвучнее и ближе жителям. При этом слово «Кузбасс» характеризует и нашу экономику. Мы лидеры угольной отрасли России. Мы одни из лидеров металлургии, – сказал Цивилев. – Поэтому предлагаю сделать юридически равными оба названия – «Кемеровская область» и «Кузбасс». По-моему, это будет справедливо.

Губернатор предложил кузбассовцам высказать свое отношение к данной инициативе. Проголосовать можно на сайте губернатора, а также на других официальных сайтах Кемеровской области.

Сергей Цивилев отметил, что если большинство жителей региона поддержит инициативу, власти будут обращаться в областной Совет народных депутатов с предложением внести изменения в Устав Кемеровской области.

– А затем обратимся к президенту России, чтобы он своим указом внес соответствующие изменения в статью 65 Конституции Российской Федерации, – сказал Цивилев в своем видеобращении к жителям региона.

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Президент отметил, что сегодня Кузбасс является лидером отрасли в стране. Из 148 тысяч российских угольщиков, 90 тысяч работают в Кемеровской области. (подробности)