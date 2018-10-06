Кемеровчанин в смирительной рубашке победил в кастинге проекта «Танцы»

СЕГОДНЯ 19:57 2018-10-06T19:58:18+03:00

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18-летний кемеровчанин стал участником проекта «Танцы» на ТНТ. В субботу, 6 октября, состоялся эфир кастинга, проходившего в Уфе.

Кирилл Штукин, 18-летний кемеровчанин, учащийся Кемеровского областного колледжа искусств, прошел кастинг и услышал заветное «Ты в «Танцах!» от Татьяны Денисовой – именно она взяла юного танцора в свою команду.

Кирилл Штукин занимается танцами с пяти лет – именно тогда родители привели его в эстрадный коллектив, где он занимался 11 лет. Юноша не мыслит своей жизни без хореографии и готов посвятить ей всю свою жизнь. Сейчас он является студентом Кемеровского областного колледжа искусств и танцует в жанре экспериментальной хореографии.

Фото: скриншот видео эфира кастинга

На суд экспертов он представил действительно необычный танец: юноша вышел на сцену в смирительной рубашке, а затем, танцуя, словно из плена, вырвался из нее. К слову, сюжет постановки основан на одном из эпизодов жизни Штукина: некоторое время назад он действительно проходил лечение у психиатра. На кастинге проекта юноша признался, что когда-то не мог найти общего языка со сверстниками.

- Были негативные комментарии в мою сторону, бывало, рыдал в подушку, - рассказал Кирилл Штукин. – Я не мог найти своего места, опускались руки. Ничего не хотелось делать и даже танцы не помогали. Но теперь я здесь, расту, развиваюсь...

Фото: vk.com, личная страница героя публикации

Преодолев внутренние сомнения, Кирилл смог найти свой путь – и прошел кастинг проекта. Эксперты отметили отличные данные Кирилла Штукина, а также то, что ему есть над чем работать. Все они сошли во мнении, что Кириллу не хватает конкретики, глубины, тем не менее, юноша из Кемерова услышал заветные слова: «Ты в танцах!»