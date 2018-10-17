Во все тяжкие: Как школьники зарабатывают на наркотиках

СЕГОДНЯ 09:34 2018-10-17T09:51:41+03:00

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В этом году в Кузбассе за продажу наркотиков осудили 32 ребенка. Чтобы поднять легкие деньги, подростки и студенты расписывают стены домов адресами сайтов наркомагазинов и идут делать закладки со спайсом или солью. На предложение стать наркодилером в соцсети может наткнуться любой школьник.

Без опыта

- Тем, кто наносит объявления - с адресом сайта или Телеграмм-канала по продаже наркотиков и поиску рекрутов - платят от 50 до 100 рублей за одно объявление. На эту работу идут больше потому, что тут можно избежать уголовной ответственности. Хотя недавно одного осудили за пропаганду наркотиков, - рассказывает Игорь Кошкарев, координатор общественного движения «Стопнаркотик». - Распространители получают от 250 до 400 рублей за 1 грамм. У них есть карьерный рост. Например, если ты мелкий дилер, то со временем ты можешь стать оптовым продавцом, оператором или куратором, перевозчиком.

Не секрет, что молодые люди, особенно небогатые студенты, постоянно находятся в поисках денег. Кто-то осознанно, с самого начала, ищет незаконный заработок, однако большинство ведутся на невинные с первого взгляда предложения о работе. Предложения о быстром и непыльном заработке рассылаются массово с фейковых страниц «ВКонтакте» или же расклеиваются в подъездах и на остановках. В обоих случаях работодатели не оставляют телефонов, по которым их можно выследить, а пишут адрес сайта или канала в мессенджере.

Игорь Кошкарев, координатор общественного движения «Стопнаркотик»Фото: Кирилл ЧАЩИН

По словам Игоря Кошкарева, координаторы наркосетей просят претендента прислать фотографию с паспортом. После этого дается тестовое задание с пробником. Иногда наркоторговцы просят оставить залог. На этой почве, кстати, развелось немало мошенников.

Зачастую делать закладки с наркотиками и расписывать стены рекрутов отправляют в другой регион. Так, недавно кузбасские полицейские поймали подростка из Красноярска, который оставлял надписи на домах в Белове, Прокопьевске и Новокузнецке.

- Две недели назад задержали в Кемерове молодого человека, который наносил надписи. За каждую - 50 рублей. Коммунальные службы и волонтеры закрашивают такие надписи десятками и сотнями по всем городам Кузбасса. Тем не менее они появляются вновь и вновь, - говорит начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области Евгений Широков.

Детские шалости

За 9 месяцев этого года полицейские зарегистрировали 2374 преступления, связанных со сбытом наркотиков. 986 человек привлечено к уголовной ответственности, из них 390 сбытчиков. Из всего числа сбытчиков 32 - несовершеннолетние.

За каждую надпись наркоторговцы платят по 50 рублейФото: Кирилл ЧАЩИН

Последняя вопиющая история с детьми произошла в Кемерове. Пять учеников девятого класса занимались распространением наркотиков.

Один из школьников зашел на сайт и вступил в переписку с наркодилерами. Сначала сам начал распространять наркотики, потом других сверстников втянул. Они должны были закладывать наркотики, фотографировать и отправлять ссылку на фотографию координатору. Факт вскрылся, когда одного из одноклассников задержали.

Как отмечает полковник полиции Евгений Широков, все задержанные школьники были из благополучных семей. Сейчас уголовное дело в отношении подростков расследует Следственный комитет. После этого случая в школе правоохранители провели профилактические беседы с учениками, родителями и педагогами.

- Подростки и молодые люди до конца своей ответственности не осознают. Они говорят: «Я только взял и положил, никому в руки не отдавал. Сфотографировал и отправил своему координатору в Сети». Координаторы говорят, что они только пересылают фотографии и не касаются наркотиков. «За что меня хотели привлечь?» - недоумевают они при задержании, - рассказывает Широков.

Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области Евгений ШироковФото: Кирилл ЧАЩИН

Осторожно, «синтетика»!

О том, к каким последствиям приводит употребление соли и спайса, красноречиво говорят видеоролики с обезумевшими людьми. В этом месяце в Кемерове горожане могли видеть двух голых мужчин, один из которых катался по проспекту Кузнецкому, а второй устроил марафон по улице Ворошилова. Нередко наркоманы умирают от приема «синтетики» или в состоянии бреда убивают близких.

Главный нарколог Сибирского федерального округа Андрей Лопатин отмечает, что быстрота и простота изготовления синтетических наркотиков, а также их дешевизна позволяют им широко распространяться. «Синтетику» принимают люди до 30 лет. Очень часто те молодые люди, которые начинают ее сбывать, затем пробуют и подсаживаются. Поэтому нарколог считает, что если количество рекрутов будет уменьшаться, то количество потребителей наркотиков также снизится.

Главный нарколог Сибирского федерального округа Андрей ЛопатинФото: Кирилл ЧАЩИН

- К сожалению, эти наркотики позиционируются как безвредные, не формирующие зависимости. Хотя это полная ерунда, - отмечает Лопатин. - Более того, компонент влечения более выражен, чем у традиционных наркотиков. Лица, находящиеся в реабилитационном отделении, в отличие от лиц с героиновой зависимостью, влечение к «синтетике» испытывают на протяжении трех и более месяцев. Совершенно случайные вещи и явления могут спровоцировать влечение.

На контроле

Кузбассские наркополицейские называют самой злободневной задачей борьбу с вовлечением молодежи в распространение наркотиков. Чтобы как-то противостоять наркосетям, стражи порядка создают кибердружину, которая будет бороться с неприятелем на его поле. Сотрудники будут в Сети пропагандировать отказ от наркотиков, искать и блокировать страницы наркоторговцев.

Сегодня полицейские и волонтеры успешно добиваются блокировки сайтов с незаконным контентом через Роскомнадзор. Однако все крупные наркоторговцы работают через Даркнет, на который официальные органы никак повлиять не смогут. Поэтому необходимо серьезно заниматься антирекламой и просвещать родителей, считают общественники.

- Мы собираем родительские форумы, где работают и правоохранители, и психологи. Родителям наглядно показывают, что такое «Телеграмм», как зайти в переписку, какие мессенджеры скачивают подростки, которые занимаются сбытом наркотиков, на что обратить внимание, - говорит Игорь Кошкарев. - Одного школьного собрания мало.