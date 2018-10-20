Развязался узел: В Новокузнецке из-под купола цирка упала гимнастка

СЕГОДНЯ 13:24 2018-10-20T13:28:30+03:00

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На фестивале «Под сводом старого шатра», который проходит в эти дни в Новокузнецке, случилось ЧП. Здесь с большой высоты во время выступления упала 19-летняя гимнастка.

Как сообщают очевидцы, девушка выполняла трюки на воздушных полотнах. Стоя на арене, 19-летняя представительница одной из цирковых студий города Красноярска завязала узел, а потом ее стали поднимать вверх для выполнения трюков. Однако что-то пошло не так, как было запланировано.

- Гимнастку подняли на высоту верхних рядов, - рассказывает очевидеца случившегося Анна Еременко. – А потом, судя по всему, этот узел на полотнах развязался, и она упала вниз.

Девушка выполняла трюк без страховки - она не предусмотрена при выступлении на полотнах. По словам очевидцев, гимнастка упала вниз плашмя, на спину. В течение некоторого времени она лежала без движения, пока ее не унесли за кулисы. Позже ведущий сообщил, что девушка пришла в себя. К гимнастке вызвали бригаду скорой помощи, и девушку с травмами доставили в больницу.

Напомним, на XI фестиваль-конкурс «Под сводом старого шатра», который проходит в Новокузнецке, собрались порядка 150 представителей цирковых коллективов со всей России. 20 октября состоялось открытие фестиваля, а на вечер запланировано огненное шоу и запуск воздушных шаров в память о погибших в Керчи.