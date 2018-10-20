Падение 19-летней гимнастки в новокузнецком цирке попало на видео

СЕГОДНЯ 19:23 2018-10-20T19:54:27+03:00

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Момент падения 19-летней гимнастки, выступавшей на фестивале-конкурсе в новокузнецком цирке, попал на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/674228" frameborder="0"></iframe> Падение 19-летней гимнастки в новокузнецком цирке.

Очевидцы заняли на видео выступление воздушной гимнастки из Красноярска, на фестивале-конкурсе «Под сводом старого шатра» в Новокузнецке. 19-летняя гимнастка выполняла номер на воздушных полотнах, в котором не используется страховка. Девушка уже отработала часть номера, спустилась вниз и завязала узел на полотнах. Скорее всего, она сделала это неправильно, так как запуталась в них и несколько секунд не могла разделить полотна. Тем не менее, девушка поднялась вверх. Узел развязался, и гимнастка, сорвавшись с полотен, упала на арену с высоты нескольких метров.

- Это было так неожиданно, так страшно, когда на твоих глазах вниз падает ребенок. вВместо прекрасного представления - такой ужас, - вспоминает одна из зрительниц, Олеся Ерошенко. - В цирке было много детей, уонечно, после падения гимнастки родители увели их с представления.

Девушку аккуратно переложили на листы фанеры и унесли за кулисы, а в скором времени ее на машине скорой помощи доставили в новокузнецкую больницу. А спустя некоторое время руководитель красноярской студии «Ромашка» сообщил, что врачи провели полное обследование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/674222" frameborder="0"></iframe> Момент падения воздушной гимнастки в Новокузнецком цирке.Видео: vk.com, Аня Вострецова

- Самое главное, что позвоночник и спина в порядке. Яна уже рвалась в манеж, но доктора не позволили, сказали лежать и отдыхать, - отметил руководитель цирковой студии. – Есть, конечно, перелом руки…

Коллектив из Красноярска, несмотря на инцидент, продолжил выступление в конкурсной программе.