Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2018»: Евгения Колесова

СЕГОДНЯ 09:04 2018-10-27T09:13:49+03:00

Пока девушки готовятся к финалу, мы день за днем знакомим наших читателей с каждой из них

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Самые главные качества человека – доброта и искренность, позитивный взгляд на жизнь и наличие чувства юмора, - в этом уверена Евгения Колесова, одна из участниц конкурса «Мисс Кузбасс 2018».

Фото: Из личного архива героини публикации

Сама Евгения считает себя мягким и доброжелательным человеком, а в каждой ситуации девушка всегда ищет позитивную сторону. Именно такому отношению к миру ее научили родители.

- В семье я - единственный ребенок. Мама и папа меня научили многому, - улыбается Евгения. - Например мапа научил обращаться правильно со строительными инструментами, а мама вязать, шить и вкусно готовить.

Фото: Из личного архива героини публикации

С детства Евгения рисует. Для нее рисование – это не только выход творческой энергии, но и способ привести свои мысли в порядок, расслабиться. А не так давно Евгения исполнила свою детскую мечту: получила диплом архитектора. Сейчас девушка работает дизайнером интерьеров и, нужно сказать, у нее это неплохо получается!

- Что для меня самое сложно? – задумывается Евгения. – Солгать и обидеть человека. Еще сложновато выступать на публике, но благодаря участию в конкурсе «Мисс Кузбасс» (в 2015 году – ред.) научилась получать удовольствие от пребывания на сцене, и теперь не так сильно волнуюсь.

Фото: Из личного архива героини публикации

В скором времени Евгении предстоит выйти на сцену для участия в финальном концерте «Мисс Кузбасс 2018». Не исключено, что именно Евгения станет обладательницей главной короны конкурса, а также почетной ленты «Мисс Кузбасс 2018». Поддержать девушку и проголосовать за нее вы можете здесь.