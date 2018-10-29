Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2018»: Юлия Нагих

СЕГОДНЯ 09:11 2018-10-29T09:17:43+03:00

Пока девушки готовятся к финалу, мы день за днем знакомим наших читателей с каждой из них

Изменить размер текста: A A

«Если тяжело, значит, поднимаешься в гору!» - эта фраза во многом отражает характер Юлии Нагих, участницы регионального этапа конкурса «Мисс Россия 2019» - «Мисс Кузбасс 2018».

Юлия с детства любит заниматься спортом, в течение нескольких лет занималась танцами и плаваньем, а сейчас отдает предпочтение фитнесу. Главными своими качествами девушка считает упорство, целеустремленность, порядочность и честность. К слову, девушка заканчивает обучение в магистратуре по направлению «конструктор-проектировщик»: профессию строителя она считает очень важной, перспективной и, главное, интересной.

Фото: из личного архива героини публикации

- Любые достижения, которыми может гордиться человек начинаются с личных побед над собой, - уверена девушка. – А самое сложное для меня… наверное, выступать на публику. Но я и с этом справляюсь!

Все временные трудности и сложные ситуации, которые встречаются на ее пути, Юлия старается решать самостоятельно. Но она уверена: семья – это ее главная опора и поддержка, и если что-то не получается, родные люби помогут найти выход из любой ситуации.

- Я папина дочка: он для меня и друг, и психолог, выслушает и даст совет, - улыбается Юлия. - А мама у меня в роли диетолога: всегда следит, чтобы я чего-нибудь лишнего не съела.

Фото: из личного архива героини публикации

И родители, и друзья Юлии обязательно придут на финальный концерт «Мисс Кузбасс 2018», который состоится 1 ноября во дворце «Алюминщик». Поддержать девушку можете и вы, наши читатели. Не исключено, что именно Юлия получит не только заветную главную корону конкурса, но и ленту «Мисс Комсомольская правда». Проголосовать за девушку можно здесь.