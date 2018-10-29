Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2018»: Алена Пичужкина

СЕГОДНЯ 19:41 2018-10-29T19:45:53+03:00

Пока девушки готовятся к финалу, мы день за днем знакомим наших читателей с каждой из них

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Изведать неизведанное, открыть для себя новые страны, пройтись по улочкам чужих пока городов – вот мечта Алены Пичужкиной. Мечта, которая становится реальностью. Недавно девушка окончила Профессиональный колледж города Новокузнецка и получила диплом специалиста по туризму

Фото: архив героини публикации.

- Все, что связанно с познанием мира и его природной красоты, мне безумно интересно, а туризм в этом главный помощник, - улыбается Алена.

Фото: архив героини публикации.

Во всех начинаниях Алену поддерживают родные и близкие, а маму Алена называет своим самым ярким солнышком. Именно она придает девушки уверенности в себе и сил двигаться вперед. Поддержала мама Алену и в желании принять участие в конкурсе «Мисс Кузбасс 2018». Девушка уверена, что благодаря ему получила много новых знаний, знакомых, обрела уверенность в себе. А главное – открыла новую страничку своей жизни.

Фото: архив героини публикации.

Алена Пичужкина вошла в число 16-ти претенденток на корону конкурса «Мисс Кузбасс 2018». Не исключено, что именно ей достанется заветная корона конкурса «Мисс Кузбасс». А благодаря вам, наши читатели, Алена может стать и «Мисс «Комсомольская правда». Вы можете поддержать девушку и проголосовать за нее здесь.