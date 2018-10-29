2018-10-29T19:45:53+03:00
Общество

Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2018»: Алена Пичужкина

Пока девушки готовятся к финалу, мы день за днем знакомим наших читателей с каждой из них
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: архив героини публикации.Фото: архив героини публикации.
Изменить размер текста:

Изведать неизведанное, открыть для себя новые страны, пройтись по улочкам чужих пока городов – вот мечта Алены Пичужкиной. Мечта, которая становится реальностью. Недавно девушка окончила Профессиональный колледж города Новокузнецка и получила диплом специалиста по туризму

Фото: архив героини публикации.

Фото: архив героини публикации.

- Все, что связанно с познанием мира и его природной красоты, мне безумно интересно, а туризм в этом главный помощник, - улыбается Алена.

Фото: архив героини публикации.

Фото: архив героини публикации.

Во всех начинаниях Алену поддерживают родные и близкие, а маму Алена называет своим самым ярким солнышком. Именно она придает девушки уверенности в себе и сил двигаться вперед. Поддержала мама Алену и в желании принять участие в конкурсе «Мисс Кузбасс 2018». Девушка уверена, что благодаря ему получила много новых знаний, знакомых, обрела уверенность в себе. А главное – открыла новую страничку своей жизни.

Фото: архив героини публикации.

Фото: архив героини публикации.

Алена Пичужкина вошла в число 16-ти претенденток на корону конкурса «Мисс Кузбасс 2018». Не исключено, что именно ей достанется заветная корона конкурса «Мисс Кузбасс». А благодаря вам, наши читатели, Алена может стать и «Мисс «Комсомольская правда». Вы можете поддержать девушку и проголосовать за нее здесь.

Еще больше материалов по теме: «Мисс Кузбасс 2018»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Кузбасские энергетики оперативно ликвидировали последствия урагана
Кузбасская турфирма обманула клиентов на 5 миллионов рублей
В Новокузнецке подростки ради забавы поджигали друг друга
В Белове мужчина на Mercedes сбил подростка на «зебре»
В Кузбассе браконьер застрелил и освежевал лосенка
Сменился руководитель еще одного кузбасского департамента
В кемеровской маршрутке разъезжали сказочные единороги
В Новокузнецке осудят виновника смертельного ДТП со «скорой»
Сергей Цивилев прокомментировал резкую смену погоды в Кузбассе
Кузбасского подростка убило деревом во дворе школы
Причиной эвакуации горняков из кузбасской шахты стало упавшее на ЛЭП дерево
Житель Кемерова хотел принять ванну, а получил инсульт
В Новокузнецке из-за ночного пожара перекрыли автодорогу
Морозный ноябрь: На неделе в Кузбассе похолодает до -15 градусов
В Кемерове эвакуировали персонал и посетителей ТРК «Лапландия»
В Кузбассе из-за ветра более 12 тысяч человек остались без электричества
Синоптики назвали причину ночного урагана в Кузбассе