В Кемерове начался суд над бывшими заместителями губернатора

СЕГОДНЯ 07:35 2018-10-31T11:25:41+03:00

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В Центральном районном суде города Кемерова началось рассмотрение дела о вымогательстве акций разреза «Инской». Среди фигурантов дела – высокопоставленные чиновники Кемеровкой области, которых обвиняют в вымогательстве и взятках.

Фигуранты дела о вымогательстве акций разреза «Инской» - экс-руководитель кузбасского управления СКР Сергей Калинкин, старший следователь Артемий Шевелев, бывший сотрудник ведомства Сергей Крюков, два бывших вице-губернатора Кузбасса Александр Данильченко и Алексей Иванов, областная чиновница Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукин и его юрист Геннадий Вернигор. Все они обвиняются в вымогательстве контрольного пакета акций разреза «Инской» стоимостью более 1 миллиарда рублей.

По версии следствия, в июле 2016 года восемь фигурантов уголовного вступили в сговор, чтобы завладеть 51 процентом акций угледобывающего предприятия АО «Разрез «Инской». Потерпевший – Антон Цыганков – обратился за помощью в правоохранительные органы.

Как установило следствие, Шевелев по указанию Калинкина и Крюкова возбудил уголовное дело и задержал Цыганкова, не имея на то законных оснований. Уже на следующий день Иванов, Данильченко и Троицкая вместе с обвиняемыми экс-правоохранителями встретились с акционером в Следственном управлении и заставили его передать свои акции в пользу предпринимателя Щукина. При этом Цыганкову угрожали заключением под стражу.

Из всех фигурантов дела под стражей находится лишь Сергей Калинкин. Бывшего главу кузбасского следкома также обвиняют в получении взяток: в 2012 году он принял от бизнесмена Щукина в подарок автомобиль BMW X5 стоимостью более 4 миллионов рублей за общее покровительство по службе. А в октябре 2014 года Щукин передал Калинкину один автомобиль BMW X5. Обе иномарки изъяты.

В Следственном комитете Российской Федерации отметили, что следователи провели объективное расследование дела, невзирая на чины и должности его фигурантов. Было опрошено порядка 300 свидетелей, проведено более 120 обысков и выемок, около 20 экспертиз.

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