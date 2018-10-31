2018-10-31T09:54:54+03:00
Происшествия

Обвиняемые по делу о вымогательстве акций кузбасского разреза «Инской» не признали своей вины

Лишь один фигурант дела признал вину частично [видео]
Екатерина РОМАНОВАКирилл ЧАЩИН
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Обвиняемые по делу о вымогательстве акций разреза "Инской"Обвиняемые по делу о вымогательстве акций разреза "Инской"Фото: Кирилл ЧАЩИН
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В среду, 31 октября в Центральном районном суде города Кемерово проходит рассмотрение дела о вымогательстве акций разреза "Инской". Фигуранты уголовного дела своей вины не признают.

Рассмотрение дела о вымогательстве акций разреза "Инской".Кирилл ЧАЩИН

На вопрос судьи, признают ли фигуранты громкого уголовного дела о вымогательстве акций и взятках свою вину, все они ответили отрицательно.

- Вам обвинения понятны?

- Да, понятны.

- Обвинения признаете?

- Нет, не признаю.

Такие ответы давали все фигуранты дела на вопросы судьи о признании вины. Лишь Александр Щукин частично признал свою вину, однако пояснить, в какой именно части обвинения, предприниматель отвечать отказался.

- Вину свою не признаю полностью по всем пунктам обвинения, и считаю, что состава преступления ни в моих действиях, ни в действиях коллег нет. А все правовые аргументы, представленные в доказательствах в уголовном деле, изложены в нашем ходатайстве по итогам ознакомления с делом, - пояснил свою позицию экс-замгубернатора Алексей Иванов.

Напомним, громкое уголовное дело было заведено еще в ноябре 2016 года. Тогда по подозрению в вымогательстве акций разреза «Инской» у предпринимателя Антона Цыганкова были задержаны кс-руководитель кузбасского управления СКР Сергей Калинкин, старший следователь Артемий Шевелев, бывший сотрудник ведомства Сергей Крюков, два бывших вице-губернатора Кузбасса Александр Данильченко и Алексей Иванов, областная чиновница Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукин и его юрист Геннадий Вернигор. Сейчас все они обвиняются в вымогательстве. Бывшим сотрудникам кузбасского следкома также инкриминируется превышение должностных полномочий, а Сергею Калинкину – получение от бизнесмена Щукина взяток в виде двух автомобилей BMW X5.

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