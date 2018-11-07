2018-11-07T15:48:36+03:00
Общество

В Киселевске двое школьников спасли упавшего в колодец ребенка

Мальчиков наградили областными медалями «За спасение жизни»
Екатерина БОРМОТОВА
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10-летний Илья Ковешников не растерялся, когда увидел, что маленький мальчик провалился в колодец, и позвал на помощь10-летний Илья Ковешников не растерялся, когда увидел, что маленький мальчик провалился в колодец, и позвал на помощь
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На календаре было 31 января. Третьеклассник Илья Ковешников возвращался из школы через парк в районе обувной фабрики. Летом он часто гулял здесь с родителями и хорошо ориентировался.

Вдалеке Илья заметил мальчонку, который шагал по теплотрассе. На вид ему было лет семь. Вдруг мальчик исчез из поля зрения, а потом школьник услышал крик и рванул к теплотрассе. Он знал, что рядом с трубой есть незакрытый колодец. Когда Илья подбежал к нему, стало понятно, что мальчонка провалился вниз.

- Колодец был открыт, лишь слегка припорошен снегом. Посмотрев вниз, Илья понял, что не сможет самостоятельно вытащить ребенка – глубина около трех с половиной метров, - рассказал папа Ильи Анатолий Ковешников. – Он посмотрел по сторонам и увидел старших ребят, позвал одного из них, Александра Бакурова, который учится в той же школе, что и Илья, на помощь.

На помощь Илье пришел восьмиклассник Александр Бакуров. Вместе они вытащили малыша из колодца

На помощь Илье пришел восьмиклассник Александр Бакуров. Вместе они вытащили малыша из колодца

Ребята быстро решили, что Саша попытается ухватить малыша за руки, а Илья в это время будет его страховать на поверхности. Так и вызволили зареванного первоклашку из беды. К счастью, обошлось без травм – спасенный ребенок отделался лишь несколькими ссадинами.

Позже выяснилось, что на теплотрассу первоклассника загнала злая собака. А когда спрыгнул с нее, поскользнулся на образовавшейся наледи (вода подтекала из трубы) и угодил в открытый колодец.

- Илья, когда пришел домой, рассказал о случившемся. Мы с супругой порадовались, что все благополучно закончилось, - отметил Анатолий Ковешников. – Он у нас единственный ребенок. Хорошо, что не остался в стороне.

Анатолий Ковешников признался, что не знает, как воспитать героя. По его мнению, надо больше времени проводить с детьми, тогда они будут расти отзывчивыми и неравнодушными к чужой беде.

Сейчас Илья учится в четвертом классе. Первую четверть закончил без троек. Учеба ему дается легко. Недавно стал дополнительно заниматься английским языком.

Отважные подростки получили награды от областной администрации

Отважные подростки получили награды от областной администрации

В начале ноября в региональной администрации состоялся прием, где Илью и Александра наградили областными медалями «За спасение жизни». Еще одна девочка, Аида Амшарова – ученица третьего класса новокузнецкой гимназии №48, была награждена медалью «За мужество в спасении». Аида спасла восьмилетнего брата, который упал в воду. Девочка бросилась за ним и держала его на поверхности до появления спасателей. А ученица школы № 99 Новокузнецка Алина Майер-Клюг помогла найти злоумышленников, который обворовали автомобиль. Девушка сняла на видео преступников и передала полицейским. Девушка получила благодарность от «Общероссийской общественной организации Российский союз спасателей».

– Пример наших ребят доказывает, что герои не имеют специальной подготовки, не учатся этому всю жизнь. Это люди, которые просто не смогли пройти мимо, – отметил во время приема и.о. первого заместителя губернатора Вячеслав Телегин.

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