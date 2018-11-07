В Киселевске двое школьников спасли упавшего в колодец ребенка

СЕГОДНЯ 15:43 2018-11-07T15:48:36+03:00

10-летний Илья Ковешников не растерялся, когда увидел, что маленький мальчик провалился в колодец, и позвал на помощь

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На календаре было 31 января. Третьеклассник Илья Ковешников возвращался из школы через парк в районе обувной фабрики. Летом он часто гулял здесь с родителями и хорошо ориентировался.

Вдалеке Илья заметил мальчонку, который шагал по теплотрассе. На вид ему было лет семь. Вдруг мальчик исчез из поля зрения, а потом школьник услышал крик и рванул к теплотрассе. Он знал, что рядом с трубой есть незакрытый колодец. Когда Илья подбежал к нему, стало понятно, что мальчонка провалился вниз.

- Колодец был открыт, лишь слегка припорошен снегом. Посмотрев вниз, Илья понял, что не сможет самостоятельно вытащить ребенка – глубина около трех с половиной метров, - рассказал папа Ильи Анатолий Ковешников. – Он посмотрел по сторонам и увидел старших ребят, позвал одного из них, Александра Бакурова, который учится в той же школе, что и Илья, на помощь.

На помощь Илье пришел восьмиклассник Александр Бакуров. Вместе они вытащили малыша из колодца

Ребята быстро решили, что Саша попытается ухватить малыша за руки, а Илья в это время будет его страховать на поверхности. Так и вызволили зареванного первоклашку из беды. К счастью, обошлось без травм – спасенный ребенок отделался лишь несколькими ссадинами.

Позже выяснилось, что на теплотрассу первоклассника загнала злая собака. А когда спрыгнул с нее, поскользнулся на образовавшейся наледи (вода подтекала из трубы) и угодил в открытый колодец.

- Илья, когда пришел домой, рассказал о случившемся. Мы с супругой порадовались, что все благополучно закончилось, - отметил Анатолий Ковешников. – Он у нас единственный ребенок. Хорошо, что не остался в стороне.

Анатолий Ковешников признался, что не знает, как воспитать героя. По его мнению, надо больше времени проводить с детьми, тогда они будут расти отзывчивыми и неравнодушными к чужой беде.

Сейчас Илья учится в четвертом классе. Первую четверть закончил без троек. Учеба ему дается легко. Недавно стал дополнительно заниматься английским языком.

Отважные подростки получили награды от областной администрации

В начале ноября в региональной администрации состоялся прием, где Илью и Александра наградили областными медалями «За спасение жизни». Еще одна девочка, Аида Амшарова – ученица третьего класса новокузнецкой гимназии №48, была награждена медалью «За мужество в спасении». Аида спасла восьмилетнего брата, который упал в воду. Девочка бросилась за ним и держала его на поверхности до появления спасателей. А ученица школы № 99 Новокузнецка Алина Майер-Клюг помогла найти злоумышленников, который обворовали автомобиль. Девушка сняла на видео преступников и передала полицейским. Девушка получила благодарность от «Общероссийской общественной организации Российский союз спасателей».

– Пример наших ребят доказывает, что герои не имеют специальной подготовки, не учатся этому всю жизнь. Это люди, которые просто не смогли пройти мимо, – отметил во время приема и.о. первого заместителя губернатора Вячеслав Телегин.