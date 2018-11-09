Как справиться с резким похолоданием

СЕГОДНЯ 05:53 2018-11-09T09:44:29+03:00

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На днях в Кузбассе ожидается резкое, шоковое похолодание от нуля до -27 градусов. Такие метаморфозы не каждый может пережить без последствий. Чаще всего при перемене погоды страдают люди с хроническими заболеваниями, особенно гипертоники, сердечники. При резких перепадах температуры они испытывают сильные головные боли, вялость, слабость, головокружение.

- В такую погоду необходим полноценный сон, умеренная или низкая физическая нагрузка, - рассказывает Максим Мулин, врач-терапевт поликлиники № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы № 29. - Мы рекомендуем пациентам соблюдать диету: отказаться от жирной пищи, употребления алкоголя, высококалорийных блюд, излишне соленых продуктов. Отдавайте предпочтение кашам, овощам, рыбе, фруктам - так организму будет легче справиться с капризами погоды.

Что касается выбора одежды, Максим Мулин советует: оставьте коротенькие курточки дома, если утром по прогнозу +2, а вечером - почти -20. Лучше наденьте что-то подлиннее и прихватите с собой теплый свитер. Если непогода застигла вас внезапно, постарайтесь поскорее добраться до дома, а уже там, в тепле, наберите теплую - не горячую! - ванну, заварите чай с лимоном, медом или малиной, а потом закутайтесь в теплое одеяло и отдохните. Теперь вам простуда не страшна!

А если обморозились? Кожа побледнела, чувствуется покалывание, онемение, пропала чувствительность.

- Кожа на месте обморожения уже повреждена, поэтому растирать ее нельзя. А вот согреть - нужно. Для этого, например, руки можно опустить в теплую или даже прохладную воду, а после этого укутаться и положить рядом с собой теплую грелку, - комментирует Максим Мулин. - Ни в коем случае не пытайтесь согреть человека водкой, горячей ванной, феном, не подносите обмороженные конечности к батарее или камину: так вы сделаете только хуже.

Если пальцы рук или ног изменили цвет и стали, например, синюшными, потеряли чувствительность, а на коже появились волдыри, срочно обращайтесь в больницу!