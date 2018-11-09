Как кузбасским водителям подготовить автомобили к резкому похолоданию

СЕГОДНЯ 09:35 2018-11-09T09:44:29+03:00

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К резкому похолоданию необходимо подготовиться морально самому, а также подготовить свой автомобиль. И пусть серьезный минус придет к нам в выходные - на работу большинству ехать не надо - неподготовленная машина может преподнести неприятные сюрпризы. Самый большой - не завестись. Мы поговорили с опытным водителем, заместителем директора кемеровской автошколы ДОСААФ Виктором Диком. Он дал несколько советов, как подготовить автомобиль к резким холодам.

Машина с автозапуском или без

Если у вас машина с автозапуском, то бояться, что утром она не заведется, не стоит. Побеспокоиться нужно тем, у кого в авто не предусмотрена эта функция. Совет для таких автовладельцев - позаботьтесь, чтобы аккумулятор находился ночью в тепле.

Аккумулятор - разогреть

Резкий перепад температуры воздуха может морально подкосить не автомобиль, а его водителя, который просто не будет готов к тому, чтобы завести машину на сильном морозе. Совет-напоминание:

- Перед тем как запускать двигатель машины, надо провести подготовительные операции. Тот же самый аккумулятор перед запуском нужно немного разогреть, включить фары ближнего света на 10 - 15 секунд, чтобы он подготовился к запуску. Все остальное зависит от того, как машина сама подготовлена к зиме, - говорит Виктор Дик.

Не забудьте "оттопырить" щетки, а то примерзнутФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Так, зимой в машину должно быть залито хорошее масло без примесей, также водителям уже следовало перейти на зимний бензин и использовать незамерзайку, которая выдерживает морозы до -35.

Дворники, двери и замки

Чтобы не примерзли щетки, их необходимо поставить в специальное положение, когда они немного отодвинуты от стекла. Позаботиться нужно и о дверях.

- Чтобы двери не примерзли, желательно резинки, которые находятся между дверью и кузовом, либо хорошо просушить, либо смазать специальной силиконовой смазкой. Если дверь открывается простым ключом, а не кнопочкой, замочная скважина также должна была быть смазана. Но хороший водитель заранее предусматривает такие нюансы, - заключил наш собеседник.

Стоит не забывать, что к сильным морозам нужно готовить не только свой авто, но и себя - морально!Фото: Кирилл ЧАЩИН

Также «Комсомольская правда» выяснила, как резкий перепад температур скажется на здоровье кузбассовцев, и как к этому подготовиться.