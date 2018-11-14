Сергей Цивилев не доволен сроками строительства дороги в обход Мариинска

В среду Сергей Цивилев провел совещание по вопросу строительства дороги в обход Мариинска, которую должны были сдать в сентябре этого года. В переговорах приняли участие начальник Сибуправтодора Дмитрий Тулеев и генеральный директор ООО «Сибмост Групп» Туфан Садыгов.

Напомним, что строительство дороги в обход Мариинска стоимостью 3 миллиарда рублей было начато в 2014 году. Проект предусматривает строительство двухполосной дороги с транспортными развязками, путепроводами и мостом через Кию. Протяженность обхода составляет19,2 километра.

Из-за финансовых и других трудностей подрядчика, им является «Сибмост», строительство фактически было остановлено. Недовольный таким положением дел Сергей Цивилев провел встречу с представителем заказчика работ начальником Сибуправтодора Дмитрием Тулеевым и гендиректором ООО «Сибмост Групп» Туфаном Садыговым.

В результате переговоров стороны пришли к соглашению, что дорогу сдадут к 300-летию Мариинска в 2020 году.

– Сейчас мы выслушали доклад представителя АО «Сибмост» по оздоровлению этой ситуации, на 17 часов мы назначили подписание протокола с пошаговой реализацией данного проекта, где в подписании будет участвовать губернатор Кемеровской области. И я думаю, что мы обнародуем этот документ, и объект, без сомнения, будет сдан к 300-летию города Мариинска, – сказал после совещания Дмитрий Тулеев.

Как отметил Тулеев, соглашение, которое должно быть подписано, будут прописаны отношения между всеми участниками процесса – это АКО, генеральный подрядчик, субподрядчики, сроки, даты, поэтапное финансирование и другие моменты.

Генеральным подрядчиком строительства останется «Сибмост». Как отметил Дмитрий Тулеев, в компанию пришли новые акционеры и сейчас видны реальные шаги по оздоровлению компании.

По словам Туфана Садыгова, к сегодняшнему моменту объемы работ по строительству обхода были выполнены примерно на 30 процентов.

– К проекту в рамках допсоглашения будут привлечены дополнительные силы Сибмоста, будет еще один дополнительный субподрядчик, ну не то чтобы субподрядчик, а собственные силы Сибмоста. Левый берег по Кие будет выполнять Кемеровоспецстрой, правую сторону – Сибмост, и – сказал Садыгов. – Перед нами стоит срок в полтора года, в который мы должны все выполнить.

Также он отметили, что контракты с субподрядчиками будут пролонгированы. Долги передними генподрядчик уже погасил.