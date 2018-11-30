2018-11-30T05:57:48+03:00
Общество

То дождь, то снег: всю ночь в Кузбассе бушевала непогода

В Новокузнецке за сутки выпала декадная норма осадков
Екатерина РОМАНОВА
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Лидером же по количеству осадков стал Новокузнецк: здесь за сутки выпала декадная норма осадков – 9 миллиметров.Лидером же по количеству осадков стал Новокузнецк: здесь за сутки выпала декадная норма осадков – 9 миллиметров.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Минувшей ночью на территории всего Кузбасса прошли дожди, снег и мокрый снег. Кроме того, из-за прохождения холодного фронта ветер достигал скорости 23 метра в секунду.

Как рассказала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра, в ночь с 29 на 30 ноября в Кузбассе снег сменялся мокрым снегом и дождем, а температура воздуха держалась около нуля градусов и даже выше. Как результат – утром на дорогах гололедицы, лужи, отложение мокрого снега

- Около 10:00-10:30 мы ожидаем прохождение еще одного холодного атмосферного фронта, - рассказала Наталья Полуэктова. – А это значит, что сохранится порывистый ветер. Постепенно температура начнет понижаться, и к вечеру ожидается -18…-22 градуса.

Прошедшей ночью самый сильный ветер был в Топках: здесь его скорость составляла 23 метра в секунду. На севере области ночью и утром скорость ветра достигала 18-20 метров в секунду, но в ближайшее время он будет усиливаться – до 23-28 метров в секунду. К слову, именно с севера и идет холодный атмосферный фронт, соответственно, и похолодание начнется с севера области.

Еще одним «сюрпризом» минувших суток стали осадки. Так, в Кемерове выпало 5 миллиметров осадков, в Тайге и Мариинске – по 5-7 миллиметров. Лидером же по количеству осадков стал Новокузнецк: здесь за сутки выпала декадная норма осадков – 9 миллиметров. При этом из-за плюсовых температур и дождя снег осел, и высота снежного покрова уменьшилась с 22 до 21 миллиметра.

Напомним, на 30 ноября синоптики прогнозируют усиление ветра и понижение температуры. А здесь вы можете узнать, как метеочувствительным людям подготовиться к подобным перепадам температуры.

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