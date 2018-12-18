В Кузбассе загорелся торговый центр на рынке

Во вторник днем в Мысках загорелся торговый центр на местном рынке. Всем посетителям удалось эвакуироваться до приезда пожарных.

– В 12.30 в МЧС поступил сигнал о возгорании отдельно стоящего торгового помещения. По предварительным данным, людей в помещении нет. К моменту прибытия пожарных все посетители и работники вышли из здания самостоятельно. На места работает пожарная охрана, – рассказали в областном управлении МЧС Кузбасса.

Фото: "ВКонтакте"

Сейчас возгорание тушат пять автоцистерн и 14 спасателей. Над рынком очевидцы наблюдают большое облако черного дыма. Сообщает, что от огня пострадали несколько продуктовых магазинов и отделов. Как говорят очевидцы, как только появился запах гари, продавцы похватали все, что могли вынести и побежали на улицу.

Перед тем, как случился пожар, рабочие ремонтировали крышу здания с использованием горелки.

Напомним, что 25 марта 2018 года в Кемерове произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 60 человек, большинство из которых дети. Трагедия произошла из-за грубых нарушений требований пожарной безопасности. Сейчас Следственным комитетом расследуется уголовное дело.