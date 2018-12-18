2018-12-18T20:45:31+03:00
Общество

В Кузбассе снежную горку покрасили белой краской

Горожанка сняла необычный аттракцион на видео
Кирилл ЧАЩИН
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В теплую погоду краска потекла и стала оставаться на рукахВ теплую погоду краска потекла и стала оставаться на руках
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В городе Мыски Кемеровской области снежные горки покрасили белой краской. Это сделали, чтобы скрыть черный снег от угольной пыли, отмечают местные жители.

В Сети появился видеоролик, который сняла горожанка на городской площади, напротив центра культуры. На видео женщина наглядно демонтирует удивительную особенность местной горки. После того, как она гладит горку рукам, на пальцах остается белая краска.

«Если потрогать горку руками, то мы увидим, что горка покрашена водоэмульсионной краской. В Мысках, чтобы скрыть черный снег, который набрали для строительства ледяной горки, его стали закрашивать краской», – говорит автор видео.

Напомним, что в ноябре на всю страну прославились коммунальщики из Междуреченска, который установили детскую площадку, а через час все увезли.

В Кузбассе горку покрасили белой краской.

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