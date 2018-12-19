Глава Мысков извинился перед горожанами за покрашенную в белый снежную горку

Руководителю кузбасского предприятия, который дал распоряжение покрасить горку водоэмульсионной краской, объявлен выговор. В свою очередь глава города извинился перед жителями Мысков за испорченное настроение.

- Я воздержусь от оценки профессиональных качеств работников, ведь она вполне очевидна, - заявил глава Мысков Дмитрий Иванов. – Руководитель предприятия «Управление организации благоустройства города» получил выговор. Я дал команду немедленно очистить горку от краски и привести ее в порядок. Приношу извинения горожанам, которым этот инцидент испортил новогоднее настроение.

Напомним, накануне в социальных сетях появилось видео, снятое жителями Мысков. Горожане сняли горку на главной площади города. Внешне это ничем не примечательная снежная горка, однако ее цвет вызвал недоумение: видимо, для того, чтобы скрыть грязный снег, который использовался при строительстве горки, рабочие покрыли ее толстым слоем белой водоэмульсионной краски. Краска не высыхает на снегу полностью и остается на пальцах и одежде, если к ней прикоснуться.