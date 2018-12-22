2018-12-22T14:50:49+03:00
Общество

Кот-экстрасенс из Кемерова вошел в десятку популярных котиков мира

Кота с суперспособностями хозяева пытались продать за пять миллионов рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: avito.ruФото: avito.ru
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Красивый бело-серый кот-британец из Кемерова стал не просто звездой интернета, но и одним из самых популярных котиков в российских средствах массовой информации.

Котик с экстрасенсорными способностями – а именно благодаря им животное стало популярным – занял седьмое место в рейтинге «Медиалогии». Соседями по рейтингу кузбасскому котику стали эрмитажный кот Ахилл, который точно предсказывал результаты матчей ЧМ-2018 – он возглавил рейтинг. На второй строке рейтинга – похищенный и вернувшийся в «Булгаковский дом» кот Бегемот. Третьим по популярности стал кот Мостик, первым прошедшийся по Крымскому мосту. Далее идут котенок, которого пристроили в приют за 340 тысяч рублей, вот основателя WikiLeaks и кот-наркокурьер седьмое же место у кота-экстрасенса из Кемерова.

Напомним, мохнатого домашнего питомца хозяин пытался продать за пять миллионов рублей на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений. Мужчина уверял, что кот видит приведения и злых духов, может быть проводником для общения с потусторонним миром. По мнению хозяина, животному нужны хорошие руки, чтобы с ним кто-то занимался и развивал экстрасенсорные способности уникального животного.

Нашел ли кот-экстрасенс новых хозяев – не известно. Зато известно, что он стал одним из популярнейших котиков мира.

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