«Так шикуют только в больших приходах»: В Кузбассе разгорелся скандал из-за Infiniti у церкви

В новокузнецком паблике появилось видео с дорогой иномаркой, на которой приехали священнослужители в новокузнецкий Собор Рождества Христова. Горожане устроили бурную дискуссию насчет того, откуда у батюшек деньги на дорогие автомобили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/683574" frameborder="0"></iframe> Батюшка приехал на Infiniti в Собор.

Выложивший видео в сети новокузнечанин заметил, что авто, на котором приехали священнослужители, марки Infiniti.

– Батюшки на Infiniti гоняют, – отметил молодой человек.

В комментариях к видео пользователи соцсети устроили целую полемику, откуда у священнослужителей появились деньги на дорогую иномарку. Один комментатор озвучил расценки Собора на проведение обряда крещения.

«Несколько лет назад узнавал, о том, в какое время можно крестить ребенка в этом храме. Так мне сказали, в любое время: в будние дни 1.5 тысячи рублей, а в выходные три тысячи. Видимо, в выходные по просьбе попов Бог спускается ближе к нам», – написал пользователь Александр.

Другие комментаторы отметили, что видели священнослужителей и на машинах подороже – на Cadillac и BMW X5. Впрочем, нашлись и те, кто заступился за священнослужителей.

«Так шикуют только в больших приходах, а в маленьких ужасное состояние зданий. Все делается за счет и с помощью прихожан. Хожу в такой, без слез не взглянешь. Но стараются и гордятся минимумом. Зато всегда чистенько, хоть и бедненько, – отметила пользовательница Татьяна.

Мы попросили в Соборе Рождества Христова прокомментировать данное видео. Как отметили в храме, на кадрах запечатлен не Infiniti, а Nissan Patrol, который принадлежит гостю Собора.

– Видео снял кто-то из студентов горнотранспортного колледжа. Он находится напротив храма. Приезжайте и посмотрите, на каких машинах ездят преподаватели семинарии и сотрудники Собора Рождества Христова. Праворуких, подержанных и так далее. Я могу перечислить, какие у нас есть машины: Toyota Auris, лет 15 которой, Toyota Alex, примерно с таким же годом выпуска, LADA Largus, есть Kia Venga. Священнослужители из числа клириков Собора Рождества Христова не имеют дорогих машин. А у некоторых и вовсе нет никаких авто, ездят на общественном транспорте, – сказал священник Андрей Мояренко.

Настоятель храма уточнил, что некоторые комментарии, которые появились в Сети насчет платы за обряд крещения в Соборе, не являются достоверными.

– Можно позвонить в Собор Рождества Христова и спросить в регистратуре, какое пожертвование за совершение Крещения. Нет отличия, будний это день или воскресный, праздничный. Единственное, сразу могу сказать, возможна следующая градация. Если общее крещение, то пожертвование составляет около полутора тысяч рублей, индивидуальное, когда таинство совершается в присутствии родственников и близких одной семьи, может стоить около 2,5 тысячи, – пояснил Мояренко.

Собеседник издания не стал раскрывать имя гостя, который приезжал в Собор на дорогой иномарке, отметив, что понимающему достаточно информации в видеозаписи.