В Кузбассе пес спас хозяина во время пожара

Страшный пожар произошел в новогоднюю ночь в городе Белово. Веранда частного дома семьи Епифановых внезапно запылала. Французский бульдог Макс воем разбудил соседей и спящего перед рабочей сменой хозяина. Этим пес спас мужчину, а сам остался в огне.

Дом Епифановых загорелся около двух часов ночи. Хозяйка Ирина в это время была на работе в ночную смену. Ее супруг, несмотря на праздник, уже спал – с утра ему тоже нужно было на работу. Пятилетний сын гостил у бабушки.

После страшного пожара семья вынуждена жить у родственников. Фото: архив семьи Епифановых

Пожар начался с веранды, где находится электрощит. Погорельцы считают, что произошло короткое замыкание или случился скачок напряжения. Девятилетний бульдог Макс находился в отдельной комнате рядом с верандой – там его оставляли на ночь. Он почуял дым и начал громко выть. Следом за ним завыли и другие собаки на улице. Это встревожило соседей, которые, заметив дым, вызвали пожарных. Пес разбудил и хозяина, который спал в дальней комнате.

Огонь уничтожил все в этой части дома. Останки Макса не нашли. Фото: архив семьи Епифановых

– Муж проснулся от воя Макса и еще услышал треск. Он сразу побежал искать собаку, но все уже было в дыму, – рассказывает Ирина Епифанова. – Паша не смог найти собаку. Надышавшись дымом, он выпрыгнул в окно. Потом он еще хотел что-то сделать, но температура была очень высокой – у нас сплавились даже железные двери. Мне соседи позвонили и сказали, что мы горим, и я сразу же приехала.

Павел Епифанов (справа) спасся из огня благодаря собаки. Фото: архив семьи Епифановых

Макса щенком Епифановы подарили старшей дочери Анастасии на ее 14-летие. Пес был верным другом семьи девять лет.

– Его подарили мне, но слушался он всегда маму. Был очень умный, выполнял все команды: «Сидеть» «Лежать», «Место», «Служить». Был общественник – где все, там и он. Игривый очень. Один раз зимой убежал, мы его отыскали и вернули, – вспоминает Анастасия Сапрыкина.

Вместе с бульдогом в огне погибли и хомяки пятилетнего сына. Огонь уничтожил веранду, часть крыши и несколько комнат. Сгорела вся мебель и вещи. Сейчас пока погорельцы живут у родственников.

Французский бульдог за девять лет настоящим стал членом семьи. Фото: архив семьи Епифановых

Пострадавшая семья нуждается в детской и взрослой одежде, мебели, а также другой материальной поддержке. Связаться с Епифановыми можно по телефонам:

8-950-277-0322, Ирина Епифанова; 8-951-594-0075, Галина Епифанова.

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