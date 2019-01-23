Ученики кузбасских школ падают в голодные обмороки

В Кемеровской области школьники падают в голодные обмороки из-за нехватки денег на еду. Эту проблему озвучил уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын на десятой сессии Совета народных депутатов.

Во время выступления с докладом в среду, 23 января, детский омбудсмен выразил обеспокоенность тем, что в сельских и поселковых школах региона существует социальное расслоение, связанное с питанием. Он отметил, что с недавних пор к нему все чаще стали обращаться классные руководители, которые жалуются на то, что дети падают в голодные обмороки.

– Одни дети идут на обед в школе, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. Сначала был один ребенок, потом покатился целый ком, – сказал Кислицын во время заседания.

В разговоре с журналистом «Комсомольской правды» детский омбудсмен подтвердил, что в декабре к нему обратились представители одной из сельских школ, которые озвучили эту проблему. Чтобы ее решить, Кислицын пошел за помощью к предпринимателям, которые взяли на себя расходы детей на школьное питание.

– Я рассказал о том, что знаю и готов свои слова подтвердить. Я уже связался с теми людьми, предпринимателями, которые платят. Они готовы рассказать, что это действительно имеет место быть. Мои слова – это не выдумки. Дети (в школе, из которой было сообщение, – ред. «КП») кушают уже больше двух недель. Слава богу, что они сыты и здоровы, – сказал Кислицын.

Омбудсмен отметил, что речь идет о детях разного возраста. Причем в большей степени проблема касается семей малообеспеченных.

Во время сессии Дмитрий Кислицын обратился к депутатам, чтобы совместно найти решение данной проблемы, ведь она на сегодняшний день актуальна и для других школ региона.

Специалисты департамента образования и науки администрации Кемеровской области удивились заявлению детского омбудсмена Кислицына, прозвучавшему на сессии областного Совета народных депутатов, и дали такой комментарий:

– Обеспечение детей питанием в учебных заведениях – это не просто вопрос региональный, это целое направление федеральной политики. Удивило, прежде всего, то, что детский омбудсмен не забил тревогу, не сообщил губернатору, не побежал в департамент образования, не поднял педагогическую общественность, переживая за судьбу голодных детей. Он выждал почти месяц, чтобы сделать публичное заявление перед депутатами, – заявила заместитель губернатора Елена Пахомова.

В Кузбассе организация питания находится на контроле областного департамента образования и науки. На сегодняшний день во всех образовательных организациях Кемеровской области условия для организации питания созданы, причем согласно требованиям федеральных законов, санитарных правил. Все это мониторится и проверяется.

По данным мониторинга охват школьников 1-11 классов горячим питанием в общеобразовательных организациях Кемеровской области по итогам 2018 года составил 90,1 процента, что выше данного показателя по Российской Федерации (89,7 процента).

Непосредственно решение о питании детей в школе, его кратности, выборе комплекса и оплате за него принимают родители (законные представители) обучающегося. В области существует система поддержки как на региональном, так и на муниципальном уровнях. За счет средств областного бюджета организовано льготное питание для учащихся из многодетных малообеспеченных семей. Практически во всех муниципальных образованиях Кемеровской области утверждены дополнительные льготные категории детей, дотации на питание которых выделяются из местных бюджетов (дети из малообеспеченных семей, опекаемые дети, дети ветеранов боевых действий и т.д.).

Льготное питание в Кемеровской области получает 56234 обучающихся общеобразовательных организаций. На данные цели за 2018 год выделено из областного бюджета 191 369,9 тысячи рублей, из местных бюджетов - 247 468,2 тысячи рублей.

Сейчас Кислицын скромно заявляет, что его усилиями под патронат взяты три школы. «Примерно 11-15 детей получают питание за счет пожертвований от бизнесменов», – сказал Кислицын.

Ни наличие таких обращений, ни подтверждение благотворительных акций, инициированных омбудсменом, подтвердить сейчас не представляется возможным. По словам Кислицына, все это конфиденциальная информация.

Поэтому губернатор Сергей Цивилев поручил работникам администрации Кемеровской области уже сегодня проверить образовательные учреждения на наличие подобных фактов. Стало известно, что по своей инициативе к рабочей группе присоединились депутаты областного Совета, сенаторы Синицын и Кузьмин, представители Общественной палаты, а также представители Общероссийского народного фронта.