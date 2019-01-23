2019-01-23T14:49:02+03:00
Общество

Информацию о голодных детях в Кузбассе проверит Следственный комитет

Следователи начали доследственную проверку
Екатерина БОРМОТОВА
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Следователи проверят информацию о голодающих в кузбасских школах детяхСледователи проверят информацию о голодающих в кузбасских школах детях
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Кузбасские следователи проверят информацию о голодных детях, падающих в обмороки в сельских школах. Ранее о случаях голодных обмороков заявил уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Дмитрий Кислицын.

- Следователи СУ СК России по Кемеровской области начали доследственную проверку по факту информации, выявленной в СМИ, о голодных кузбасских школьниках. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в ведомстве.

Напомним, в среду, 23 января, выступая на сессии Совета народных депутатов Кемеровской области, детский омбудсмен озвучил проблему социального расслоения в сельских школах. Речь шла о том, что некоторые родители не могут оплатить своим детям школьные обеды, отчего те падают в голодные обмороки. Кислицын предложил депутатам подумать о совместном решении данной проблемы.

В департаменте образования и науки администрации Кемеровской области удивились такому заявлению детского омбудсмена и раскритиковали его позицию.

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