В Кемерове отец держал 11-летнего сына на цепи

В Кемерове местный житель держал 11-летнего сына на цепи. Также мужчина избивал ребенка, используя любой малозначительный повод.

По версии следствия, житель областного центра с 2017 по октябрь 2018 года избивал своего 11-летнего сына. Он использовал ремень, а также цепь, которой привязывал ребенка к 16-килограммовой гире. Таким образом отец приучал мальчика к правильной жизни.

Так как родители злоупотребляли спиртным, зачастую школьник ждал, пока они уснут, чтобы зайти в квартиру. Порой он мог попасть домой только поздно вечером.

Однажды мальчик не выдержал издевательств отца и сбежал из дома. Следователей насторожило, что родители заявили об исчезновении сына только через четыре дня. Когда мальчика нашли, он отказался возвращаться домой и рассказал о побоях и о том, что отец держит его на цепи.

В квартире, где проживает семья, правоохранители действительно обнаружили цепь. Мужчина пояснил, что приобретал ее для собаки, но, как оказалось, четвероногого животного он никогда не заводил.

Мальчика по собственному желанию изъяли из семьи и поместили в приют. Предварительно у него выявлено психическое расстройство, вызванное жестоким обращением отца.

В отношении 51-летнего кемеровчанина было возбуждено уголовное дело за истязание заведомо несовершеннолетнего. В рамках расследования потерпевшему и подозреваемому будут проведены психолого-психиатрические экспертизы.

- Будет дана и юридическая оценка действиям матери мальчика, которая не сообщала о жестоком воспитании сына в правоохранительные органы. Следователем будут проанализированы причины и условия, способствовавшие совершению преступления, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.