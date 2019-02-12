Жителей Кемеровской области шокировал черный снег
Жители Кемеровской области обсуждают черный снег, который сняла на видео жительница Киселевска.
На кадрах видно, что снег на улице не просто грязный, а в буквальном смысле этого слова черный. Контрастными белыми полосками на нем выделяются тропинки, протоптанные прохожими.
Кузбассовцы обсуждают черный снег..Видео: Insyagram, "Регион 142"
- Посмотрите, красота-то какая! Черная! Это, друзья, Киселевск… - комментирует автор видео.
Как рассказала женщина, кадры были сделаны в районе 112 шахты. А многочисленные пользователи интернета тут же заметили, что черный снег – вполне привычное явление для таких городов, как Киселевск, Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевск, где много шахт и разрезов. В комментариях пишут: стоит только открыть окно, как весь подоконник тут же покрывается сажей. А некоторые мрачно отмечают, что летом происходит то же самое, только нет белого снега, на котором бы столь контрастно была видна угольная пыль.
В парке Горького в Ленинске-Кузнецком. Фото: Instagram, mreporter_kemerovo
Впрочем, неунывающие кузбассовцы и тут находят повод пошутить.
- Цвет настроение черный, у дороги цвета снег ликерный! – переиначивает слова известной песенки один из пользователей соцсети.
- Все привыкли, и удивление было бы уже от белого снега... – с грустью отмечает еще один пользователь, Алексей. - У нас выпущенное мороженое назвали «шахтерским», и оно тоже черное.
- Зато растает раньше! – пытается найти плюсы в черном снеге пользователь userdrop.
Видео, которое разместила жительница Киселевска в соцсетях, вызвало резонанс. Жители кузбасских городов тут же принялись делиться фотографиями с черным и серым снегом в разных городах области. А некоторые нашли объяснение, почему он не всегда такого цвета
- Всему виной неблагоприятная метеообстановка. Просто нет ветра, вот пыль и оседает, - делится мыслями один из комментаторов.
Черный и серый снег лежит во многих городах Кузбасса. Фото: Instagram, mreporter_kemerovo
Кстати, именно в Кузбассе – в городе Мыски – в декабре разгорелся скандал с покрашенной белой краской снежной горкой. Тогда горожане уверяли, что это было сделано для того, чтобы скрыть черный снег, из которого горка была построена. Впрочем, городские власти позже объяснили: горки в Мысках ежегодно красят в разные яркие цвета, а в декабре 2018 года почему-то произошла накладка, и вместо разноцветной краски на боковые поверхности горки нанесли белую.
ИСТОЧНИК KP.RU