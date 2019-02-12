Жителей Кемеровской области шокировал черный снег

Жители Кемеровской области обсуждают черный снег, который сняла на видео жительница Киселевска.

На кадрах видно, что снег на улице не просто грязный, а в буквальном смысле этого слова черный. Контрастными белыми полосками на нем выделяются тропинки, протоптанные прохожими.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/691404" frameborder="0"></iframe> Кузбассовцы обсуждают черный снег..Видео: Insyagram, "Регион 142"

- Посмотрите, красота-то какая! Черная! Это, друзья, Киселевск… - комментирует автор видео.

Как рассказала женщина, кадры были сделаны в районе 112 шахты. А многочисленные пользователи интернета тут же заметили, что черный снег – вполне привычное явление для таких городов, как Киселевск, Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевск, где много шахт и разрезов. В комментариях пишут: стоит только открыть окно, как весь подоконник тут же покрывается сажей. А некоторые мрачно отмечают, что летом происходит то же самое, только нет белого снега, на котором бы столь контрастно была видна угольная пыль.

В парке Горького в Ленинске-Кузнецком. Фото: Instagram, mreporter_kemerovo

Впрочем, неунывающие кузбассовцы и тут находят повод пошутить.

- Цвет настроение черный, у дороги цвета снег ликерный! – переиначивает слова известной песенки один из пользователей соцсети.

- Все привыкли, и удивление было бы уже от белого снега... – с грустью отмечает еще один пользователь, Алексей. - У нас выпущенное мороженое назвали «шахтерским», и оно тоже черное.

- Зато растает раньше! – пытается найти плюсы в черном снеге пользователь userdrop.

Видео, которое разместила жительница Киселевска в соцсетях, вызвало резонанс. Жители кузбасских городов тут же принялись делиться фотографиями с черным и серым снегом в разных городах области. А некоторые нашли объяснение, почему он не всегда такого цвета

- Всему виной неблагоприятная метеообстановка. Просто нет ветра, вот пыль и оседает, - делится мыслями один из комментаторов.

Черный и серый снег лежит во многих городах Кузбасса. Фото: Instagram, mreporter_kemerovo

Кстати, именно в Кузбассе – в городе Мыски – в декабре разгорелся скандал с покрашенной белой краской снежной горкой. Тогда горожане уверяли, что это было сделано для того, чтобы скрыть черный снег, из которого горка была построена. Впрочем, городские власти позже объяснили: горки в Мысках ежегодно красят в разные яркие цвета, а в декабре 2018 года почему-то произошла накладка, и вместо разноцветной краски на боковые поверхности горки нанесли белую.