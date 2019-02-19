«Люди этим дышат»: Сергей Цивилев призвал оградить Новокузнецк от углевозов

Во вторник губернатор Сергей Цивилев во время визита в Новокузнецк побывал на углепогрузочной станции, которая находится в черте города. Во время визита на предприятие глава региона поручил мэру Новокузнецка Сергею Кузнецову ограничить проезд углевозов по городским дорогам.

–Погрузочных станций на сегодняшний день в Новокузнецке шесть. И ежедневно угольные компании доставляют уголь крупногабаритным автотранспортом. При этом город входит в список самых загрязненных городов страны. Президент Владимир Путин держит на контроле эту проблему и поручил изменить ситуацию в лучшую сторону, — подчеркнул губернатор перед осмотром станции.

Углепогрузочная станция ООО «КМК-Энерго» действует с 1950-х годов. Само предприятие зарегистрировано в городе Томске.

– Угольная пыль с машин, которые везут уголь на ваше предприятие, делают дорогу черной. Также загрязняется и воздух, а люди этим дышат. Ваше предприятие – один из источников загрязнения города, — обратился губернатор к представителю руководства предприятия.

По документам, за пределы санитарно-защитной зоны в 500 метров ООО «КМК-Энерго» не выходит. Но при этом предприятие находится в черте города. Туда каждый день везут уголь на грузовиках со всех ближайших разрезов. Угольную пыль во время движения ветром разносит по городу. По словам губернатора, необходимо провести объективную независимую оценку деятельности предприятия. Поэтому ООО «КМК-Энерго» проверит прокуратура.

–Движение углевозов по городу должно допускаться только в рамках социально-экономических нужд, то есть только на котельные, которые отапливают Новокузнецк. В остальных случаях въезд углевозов должен быть категорически запрещен», — заявил губернатор и поручил главе Новокузнецка Сергею Кузнецову взять ситуацию на свой личный контроль.

Кроме того, Цивилев призвал осмотреть все погрузочные станции города и совместными усилиями исправить экологическую ситуацию в Новокузнецке.