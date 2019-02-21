Сергей Цивилев потребовал остановить работу обогатительной фабрики в Киселевске

Губернатор Сергей Цивилев потребовал остановить работу обогатительной фабрики «Черкасовская» до тех пор, пока не будет установлена система пылеподавления. Жители Киселевска пожаловались на угольную пыль.

Во время рабочей поездки в Киселевск губернатора встретили местные жители, которые попросили решить проблему с угольной пылью от перевозки, сортировки и погрузки угля. Губернатор осмотрел несколько погрузочных станций и поручил главе города собрать документы о работе станций и передать на проверку в правоохранительные органы.

На одной из станций главе региона рассказали, что руководство закупило специальные пушки для подавления пыли.

– Пока это оборудование не установят, и оно не заработает, погрузка угля должна быть максимально ограничена. И это касается и других углепогрузочных станций Киселевска. Этот процесс будет контролировать передвижная лаборатория,— сказал Цивилев.

Сергей Цивилев призвал остановить работу предприятий, которые загрязняют воздух

Глава региона побывал на обогатительной фабрике «Черкасовская». По мнению местных жителей, именно она больше всего выбрасывает угольной пыли в город.

Сергей Цивилев потребовал остановить работу фабрики до полного устранения утечек угольной пыли. Кроме того, губернатор затребовал документы на соответствие экологическим нормам и нормам выбросов. Их должны будут проверить правоохранители.

– Люди не должны жить в таких условиях – это моя принципиальная позиция, — заявил Сергей Цивилев.

Также губернатор отметил, что недопустимо передвижения большегрузов с углем по общим дорогам. Цивилев поручил главе города организовать контроль со стороны администрации, а жителей попросил присылать лично ему фото и видео о нарушениях.

Напомним, что во вторник губернатор побывал на углепогрузочной станции ООО «КМК-Энерго» в Новокузнецке. Глава региона призвал ограничить перевозку угля по городским дорогам.