2019-02-26T11:56:23+03:00
Общество

Геям запретили покупать хлеб в кемеровской пекарне

На кассе появилась соответствующая надпись
Кирилл ЧАЩИН
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Так в пекарне встречают покупателей. Фото: instagramТак в пекарне встречают покупателей. Фото: instagram
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Кемеровская пекарня запретила покупать у себя хлеб лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. На кассе пекари установили табличку «Пидарасам вход запрещен».

В начале этого года в Кемерове открылась пекарня «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», расположенная на улице Орджоникидзе, 4. Недавно на своей странице в соцсети пекари опубликовали снимок, на котором на прилавке установлена большая надпись «Пидарасам вход запрещен».

Братья Ипатовы. Фото: instagram

Братья Ипатовы. Фото: instagram

«Православные христиане и живем по божьим правилам, может быть и так, что мы не одни придерживаемся этих правил», – объяснили свою позицию владельцы.

Грубую надпись в кемеровской пекарне «Комсомольской правде» прокомментировал начальник отдела контроля в сфере массовых коммуникаций управления Роскомнадзора по Кемеровской области Валерий Жаронкин

– Это бранное слово не является нецензурным, оно есть во всех словарях. Даже СМИ его можно употреблять, правда, с пометкой +16. Я считают, что таким образом предприниматели решили прославиться, ведь теперь про них все будут говорить. Думаю, потом они уберут эту надпись.

Фото из магазина Ипатовых. Фото: instagram

Фото из магазина Ипатовых. Фото: instagram

Отметим, что килограмм хлеба стоит в пекарне 650 рублей. По словам предпринимателей, себестоимость килограмма у них составляет 500 рублей, 150 рублей они закладывают на развитие бизнеса.

Известно, что братья Ипатовы являются партнерами Германа Стерлигова, московского предприниматели. Последний известен своим негативным отношением к геям, он в грубой форме запрещал им входить в свои магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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