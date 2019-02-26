«Пи*****м не продам»: Владелец кемеровской пекарни о том, что будет делать с геями

Владелец кемеровской пекарни Антон Ипатов рассказал «Комсомолке», почему не хочет продавать хлеб пи*****м и как он намерен отличать их. Пекарь отмечает, что его уже просили убрать надпись.

Напомним, что буквально две недели назад в Кемерове на улице Орджоникидзе, 4 открылась пекарня братьев Ипатовых. Пользователей Сети привлекла надпись, которую разметили на прилавке магазина «Пи*****м вход запрещен».

– Это мое личное убеждение. Мы работаем не для этих людей. Мы работает для нормальных людей, – говорит совладелец пекарни Антон Ипатов. – Я надеюсь, нас бог милует, уведет их в сторону, они не найдут этот магазин. Пока таких случаев не было. Таким людям мы не отпустим товар.

Это мое указание. Продавцы здесь не при делах. Я не хочу, чтобы они (геи, - «КП») употребляли мой хлеб. Это самый страшный грех (мужеложство, - «КП») и не хочу на себя брать ответственность, чтобы лишнюю минут этот человек пожил, садамит, извращенец, покушал нормального хлеба. Если этот человек придет без серьги, в пиджаке, как нормальные люди выглядят, но будет в душе таким, то я могу сказать, что моя душа будет перед богом чиста. Я продам, но это будет его грех.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/694150" frameborder="0"></iframe> В пекарню братьев Ипатовых геям вход закрыт.Полина ПРИЛУЦКАЯ

Новая пекарня открылась под боком у администрации города

По словам Антона, в пекарню уже приходили люди, которые просили убрать нашумевшую надпись и предостерегали, что «некоторые могут не понять, может быть и плохо».

– Сегодня приходили с администрации, спросили, что за табличка. Я объяснил, что это мое убеждение, – отметил пекарь.

Запрет на вход людям с нетрадиционной ориентацией Ипатов сравнивает с правилами посещения музея или театра и отмечает, что они хотят защитить традиционные ценности.