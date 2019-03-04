2019-03-04T11:14:52+03:00
Общество

Предприятия скорректируют маршруты перевозки угля в Кузбассе

Такое решение было принято на совещании в областной администрации
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Замгубернатора обсудил с угольщиками вопрос уменьшения промышленной нагрузки на экологиюЗамгубернатора обсудил с угольщиками вопрос уменьшения промышленной нагрузки на экологию
Изменить размер текста:

В Кемерове прошло совещание под председательством заместителя губернатора Андрея Панова. На нем было решено скорректировать маршруты перевозки угля в Кузбассе.

Замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии обсудил с представителями угольных компаний, областных департаментов, муниципалитетов и контролирующих структур возможность сокращения промышленной нагрузки на экологию, вызванной транспортировкой и погрузкой угля в Новокузнецке и Новокузнецком районе.

В ходе встречи было решено скорректировать маршруты перевозок угля к пунктам переработки и погрузки. Кроме того, специалисты вплотную возьмутся за тех, кто занимается незаконной добычей.

Также планируется изучить возможности перехода технологического транспорта на газомоторное топливо, составить планы строительства технологических дорог и ремонта дорог общего пользования, которые ранее использовались для транспортировки угля.

Участники совещания также обсудили вопрос доставки угля населению Новокузнецка и в котельные предприятий ЖКХ в случае ограничения проезда грузовиков с углем по городу – ранее такое распоряжение поступило от губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Один из вариантов – установка стационарных постов контроля экологических параметров окружающей среды и метеорологических постов на границах санитарно-защитных зон, что позволит корректировать режим работы предприятий в зависимости от погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Теперь и по нечетной: На улице Островского в Кемерове запретили остановку
Кузбассовцам предлагали купить редкого зверя
Известный певец оценил учреждения культуры Кузбасса
Когда пройдет Всекузбасский съезд директоров школ
В Кемерове на день отключили светофоры
Двое новокузнечан хранили у себя дома пулеметы и сотни патронов
В Кемерове на оживленном перекрестке включили новый светофор
В Таштаголе электропоезд сбил мужчину
Сосиска с грибами: Кемеровчанин купил в магазине просроченную выпечку
В Новокузнецке эвакуировали ЦУМ
Кемеровчане проводили зиму и встретили масленичную неделю
Из-за неработающего светофора в Кемерове случилось ДТП
Пропавшая в Новокузнецке 15-летняя школьница найдена
Тепло, снежно, ветрено: Синоптики дали прогноз погоды на 4 марта
Сноубордистка из Кузбасса завоевала золото Универсиады
Девятерым туристам потребовалась помощь спасателей на горнолыжных курортах Кузбасса
Лапша из-за решетки: В кузбасской колонии начали изготавливать макароны
Бегающий в трусах мужчина удивил новокузнечан
Новокузнечане нашли в сугробе тело мужчины
После общения с лже-банкиром кемеровчанин потерял деньги с двух карт
Рецидивист украл из камеры хранения кемеровского магазина женскую сумочку
В Новокузнецке пропал подросток
В Новокузнецке пропала 15-летняя девушка
«Очень агрессивная»: В Новокузнецке продают кошку за 2,5 миллиона рублей