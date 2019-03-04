Предприятия скорректируют маршруты перевозки угля в Кузбассе

В Кемерове прошло совещание под председательством заместителя губернатора Андрея Панова. На нем было решено скорректировать маршруты перевозки угля в Кузбассе.

Замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии обсудил с представителями угольных компаний, областных департаментов, муниципалитетов и контролирующих структур возможность сокращения промышленной нагрузки на экологию, вызванной транспортировкой и погрузкой угля в Новокузнецке и Новокузнецком районе.

В ходе встречи было решено скорректировать маршруты перевозок угля к пунктам переработки и погрузки. Кроме того, специалисты вплотную возьмутся за тех, кто занимается незаконной добычей.

Также планируется изучить возможности перехода технологического транспорта на газомоторное топливо, составить планы строительства технологических дорог и ремонта дорог общего пользования, которые ранее использовались для транспортировки угля.

Участники совещания также обсудили вопрос доставки угля населению Новокузнецка и в котельные предприятий ЖКХ в случае ограничения проезда грузовиков с углем по городу – ранее такое распоряжение поступило от губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Один из вариантов – установка стационарных постов контроля экологических параметров окружающей среды и метеорологических постов на границах санитарно-защитных зон, что позволит корректировать режим работы предприятий в зависимости от погодных условий.