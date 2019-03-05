«Претензий не имеют»: Похищенный кемеровчанин дружил со своим похитителем

Похищенный накануне в Кемерове молодой человек не имеет претензий к своему похитителю. Как оказалось, мужчины знакомы между собой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/695245" frameborder="0"></iframe> Похищение человека в Кемерове..Видео: vk.com.

Накануне кемеровчане обратились в полицию с заявлением о том, что посреди белого дня на проспекте Шахтеров двое мужчин принудительно посадили в автомобиль третьего и увезли в неизвестном направлении. Сотрудники полиции разыскали и похищенного, и его похитителей.

- Полицейские оперативно установили всех участников данного инцидента и взяли с них объяснения. Установлено, что молодые люди являются знакомыми между собой и друг к другу претензий не имеют, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Собранные полицейскими материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Напомним, видео, на котором запечатлено похищение человека, накануне сняли кемеровчане. На его кадрах видно, как один мужчина заталкивает в Land Cruiser другого. Тот пытается отбиваться, просит о помощи очевидцев. Однако среди тех, кто стоит рядом с машиной – женщины, которые не рискуют встать на защиту парня. Единственное, что они могут сделать – позвонить в полицию и зафиксировать на фото и видео то, как похищают мужчину.

Инцидент случился около 14:30 неподалеку от дома №97 по проспекту Шахтеров. В скором времени сотрудникам полиции удалось установить личности всех участников случившегося.