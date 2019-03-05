2019-03-05T08:22:11+03:00
Происшествия

«Претензий не имеют»: Похищенный кемеровчанин дружил со своим похитителем

В причинах конфликта разбираются следователи
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Молодого мужчину насильно затолкали в автомобиль. Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово".Молодого мужчину насильно затолкали в автомобиль. Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово".
Изменить размер текста:

Похищенный накануне в Кемерове молодой человек не имеет претензий к своему похитителю. Как оказалось, мужчины знакомы между собой.

Похищение человека в Кемерове..Видео: vk.com.

Накануне кемеровчане обратились в полицию с заявлением о том, что посреди белого дня на проспекте Шахтеров двое мужчин принудительно посадили в автомобиль третьего и увезли в неизвестном направлении. Сотрудники полиции разыскали и похищенного, и его похитителей.

- Полицейские оперативно установили всех участников данного инцидента и взяли с них объяснения. Установлено, что молодые люди являются знакомыми между собой и друг к другу претензий не имеют, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Собранные полицейскими материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Напомним, видео, на котором запечатлено похищение человека, накануне сняли кемеровчане. На его кадрах видно, как один мужчина заталкивает в Land Cruiser другого. Тот пытается отбиваться, просит о помощи очевидцев. Однако среди тех, кто стоит рядом с машиной – женщины, которые не рискуют встать на защиту парня. Единственное, что они могут сделать – позвонить в полицию и зафиксировать на фото и видео то, как похищают мужчину.

Инцидент случился около 14:30 неподалеку от дома №97 по проспекту Шахтеров. В скором времени сотрудникам полиции удалось установить личности всех участников случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Голого педофила задержали в Юрге
Горящую иномарку на новокузнецкой дороге пытались потушить снегом
Россельхозбанк первым в России внедрил сервис Mir Pay
В Кемерове появится сельскохозяйственная академия
На месте кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» работает строительная техника
На опасной кузбасской шахте запретили добывать уголь
Два метра блинов: В Кузбассе испекут самую высокую блинную башню
Россельхозбанк запустил кредит «Удачный процент»
Пенсионер избил полицейского в отделении в Новокузнецке
Погода на 8 марта в Кузбассе
Полиция установила личности участников похищения средь бела дня в Кемерове
Юная новокузнечанка отправилась в колонию за смертельное ДТП
Теперь и по нечетной: На улице Островского в Кемерове запретили остановку
Кузбассовцам предлагали купить редкого зверя
Известный певец оценил учреждения культуры Кузбасса
Когда пройдет Всекузбасский съезд директоров школ